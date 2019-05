$!Matan 29 palestinos en dos días de enfrentamientos en Gaza

La ONU ha pedido a los países donantes 20 millones de dólares para devolver a los hospitales una capacidad de atención mínima, pero la financiación escasea este año en particular.

“Si esto se interrumpe, no hay alternativa porque la gente no tiene dinero. El 54 % de la población de Gaza no tiene trabajo y esta proporción sube al 70 % en el caso de los menores de 30 años. Además, cada hogar tiene una deuda media de 400 dólares”, comentó McGoldrick.

En medio de esta situación, Israel está poniendo trabas a la transferencia de remesas a Gaza y niega gran parte de los permisos que necesitan los palestinos heridos para recibir atención médica fuera de ese territorio.