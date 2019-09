Matteo Renzi abandona el PD y formará su propio partido

Roma, 17 sep (EFE).- El ex primer ministro italiano Matteo Renzi anunció que abandonará el Partido Demócrata (PD) del que fue secretario general y creará su propia formación, pero garantizó que su grupo seguirá apoyando al nuevo Gobierno de Giuseppe Conte.

El secreto a voces de la marcha de Renzi se confirmó este martes en una entrevista en el diario La Repubblica en el que el ex secretario general anuncia oficialmente la separación y la define como un "bien para todos".

El que fue líder de la izquierda italiana explicó que el nuevo grupo "ampliará la base del consenso parlamentario" al Gobierno de Conte.

Así lo explicó el mismo Renzi a Conte en una llamada de teléfono el lunes por la noche.

"Zingaretti (secretario general del PD) ya no tendrá la excusa de decir que no controla a los grupos de PD porque ahora estarán libres de Renzi", continuó el exalcalde de Florencia.

Renzi aseguraró que "el PD es un conjunto de corrientes, sin visión del futuro" y que quiere pasar los próximos meses "luchando contra (Matteo) Salvini, no defendiéndose contra el fuego amigo".

El ex primer ministro no quiso adelantar el nombre de su nuevo partido y explicó que en la próxima reunión en la Leopolda (congreso político creado por Renzi) se presentará el símbolo y las ideas de la formación. Según algunos sondeos, el partido de Renzi quedaría en el 5 % en la intención de voto.

Asegura Renzi, quien dimitió en diciembre de 2016 como primer ministro tras perder el referéndum con la reforma del sistema parlamentario que había propuesto, que su marcha no tiene nada que ver con haberse quedado fuera en el nuevo Gobierno formado por el PD y el Movimiento 5 Estrellas que el mismo impulsó.

"No es ese el punto. Si pienso en cómo están representadas ahora las instituciones me parece un milagro el nuevo Gobierno de Conte. Haber mandado a casa a Salvini es algo que quedará en mi currículo como una de las cosas de las que me siento más orgulloso", añadió.

Sobre la nueva escisión de la izquierda, tras la vivida hace dos años con la marcha de los pesos pesados de Pierluigi Bersani y Massimo D'Alema, explicó que el actual PD no podrá "luchar solo contra la agresión de Salvini y la difícil convivencia con el M5S".

A la pregunta si se siente responsable de haber acabado con el partido que se proponía unir a la socialdemocracia italiana, Renzi afirma: "Venga ya, son cinco años que me decís que me estoy cargando el PD". EFE