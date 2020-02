Mendilibar: 'Nosotros hemos acertado y ellos no'

Eibar (Guipúzcoa), 29 feb (EFE).- El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, reconoció pese al contundente 3-0 por el que se impuso este sábado al Levante, los numerosos apuros que el conjunto eibarrés pasó para superar el equipo valenciano.

'Los primeros quince o veinte minutos, ellos han sido mejores. Han jugado muy bien, han tenido ocasiones para marcar, pero no han acertado. Nosotros hemos acertado a la primera. Pero de ahí en adelante también ha sido complicado, porque ellos han hecho muy buen trabajo, no se cuantas veces han tirado a puerta pero muchas. Pero ellos no han acertado y nosotros sí', señaló Mendilibar.

Un triunfo que sirvió para que el Eibar pudiese distanciarse de los puestos de descenso, a los que se había acercado peligrosamente tras encadenar cuatro jornadas consecutivas -dos derrotas y dos empates- sin ganar.

'Una victoria siempre e es importante y mas en esta situación. Ademas con un partido menos parece que estábamos más agobiados, porque hace que parezca que estás más cerca del descenso. Sabiendo que tenemos tres partidos seguidos en casa era importante empezarlos ganando. Y ademas lo hemos hecho ante un grandísimo equipo', concluyó Mendilibar. EFE