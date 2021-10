México considera 'exitoso' el G20 tras colocar migración y vacunas en la mesa

Roma, 31 oct (EFE).- El ministro mexicano de Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó de 'exitoso' el resultado de la cumbre del G20 celebrada en Roma en la que México logró incluir el tema migratorio en la agenda y pidió el compromiso para el reconocimiento universal de las vacunas de covid-19.

'Se propuso incluir el tema de migración como uno de los focos de atención del G20, de inversión en las zonas donde tenemos más migración forzada por la pobreza. Pensamos que esto es alentador y muy importante', dijo Ebrard en rueda de prensa en la Embajada de México en Italia.

El canciller mexicano dijo que la inclusión del tema migratorio en la agenda del G20 fue apoyada por Turquía, Alemania y España, y recordó que México lo había intentado impulsar sin éxito en la cumbre de Japón en 2019.

México también abanderó en Roma la petición para que los países reconozcan todas las vacunas contra la covid-19 autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo cual fue apoyado por Argentina, Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica, dijo Ebrard.

'Hubo negociaciones muy intensas, no todo el mundo está de acuerdo con esto', explicó Ebrard, quien dijo que este compromiso es 'de la mayor importancia'.

De forma paralela a la cumbre, Ebrard se reunió con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a quien le pidió acelerar el reconocimiento de la vacuna rusa Sputnik V y la china CanSino, las cuales se aplican en México pero no son válidas para viajar a Estados Unidos o la Unión Europea.

'Me dijo que son procesos técnicos y me garantizó que no hay criterio político', explicó.

Ebrard, quien acudió a la cita de Roma en representación del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consideró que fue una 'muy buena cumbre' con 'buen ambiente de trabajo' y 'cordialidad'.

Durante la cumbre, el jefe de la diplomacia mexicana mantuvo breves conversaciones y se fotografió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; la canciller alemana, Angela Merkel; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; el primer ministro de la India, Narendra Modi; y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, entre otros.

El G20 acordó en Roma un impuesto mínimo global para empresas, la vacunación del 70 % de la población mundial a mediados de 2022 y mantener el techo del calentamiento global en 1,5 grados. EFE

it-er/fpa

(foto)