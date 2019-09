MÉXICO GOBIERNO

México, 13 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este viernes a las críticas de la calificadora Fitch sobre la reciente capitalización de Petróleos Mexicanos (Pemex) asegurando que tiene "otros datos", una respuesta ya habitual en el mandatario.

"Dicen mis adversarios que cada vez que no estoy de acuerdo en algo digo que tengo otros datos. Sí, tengo otros datos", aseveró entre risas al ser cuestionado sobre la capitalización de 5.000 millones de dólares del Gobierno para Pemex, una cifra insuficiente para la calificadora.

El presidente contradijo a Fitch al asegurar que esta semana la petrolera estatal mexicana vivió "una operación financiera de lo más exitosa que ha habido en la historia de sus finanzas".

Aseguró que, "muy contrario a todos los pronósticos", Pemex colocó este jueves 7.500 millones de dólares en el mercado internacional en bonos que serán destinados a la refinanciación de su deuda, que supera los 100.000 millones de dólares.

"La demanda fue siete veces superior a lo que se estaba poniendo al mercado", dijo el también líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien aseguró que "salió muy bien Pemex de esta operación".

Cifró esta demanda por 38.000 millones de dólares e ironizó: "Tengo otro dato, por eso digo".

Previamente, López Obrador había sufrido un desliz al asegurar que la Cámara de Diputados aprobó este jueves las leyes secundarias de la reforma educativa del Gobierno, pero la prensa le recordó que esto no sucedió, pues la cámara suspendió la sesión a raíz del bloqueo realizado por un sindicato de maestros.

"Pero a mí me informaron hoy en la mañana que ya lo habían aprobado. Si no es así, creo que no va haber ningún problema para que se apruebe", respondió López Obrador algo desubicado.

La lista de imprecisiones del presidente mexicano es larga y sus "otros datos" se han convertido en un protagonista más de sus ruedas de prensa diarias hasta el punto que el mismo López Obrador se mofa de ello.

El pasado mes de mayo, el periodista Jorge Ramos cuestionó a López Obrador sobre el aumento de homicidios en los primeros tres meses del año, basado en cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a lo que el presidente contestó: "No, yo tengo otra información".

En una tensa interlocución, el mandatario y el periodista fueron repasando conjuntamente un gráfico de criminalidad proyectado en la sala de prensa del Palacio Nacional.

En junio, cuestionado por el desempleo, el jefe del Estado dijo: "si uno ve la prensa puede tener la idea de que las cosas no están bien en la economía del país. Yo tengo otra información, es parte de mi trabajo".

Mientras que en agosto, la prensa preguntó a López Obrador sobre un informe de la Secretaría de Hacienda que reconocía que el Gobierno federal tuvo un subejercicio del gasto público de 174.000 millones de pesos (unos 8.950 millones de dólares).

"Tengo otra información. Tengo información de que está bien el ejercicio del presupuesto", dijo López Obrador, a pesar de que una reportera le recordó que el dato de subejercicio había sido ofrecido por su propio gobierno. EFE

