México recibe de Francia medicamento para tratar niños con cáncer

México, 22 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este domingo que ha llegado al país procedente de Francia un cargamento de medicinas para atender a niños con cáncer y superar el desabasto de estos fármacos.

Durante una visita al hospital de la comunidad rural de Mamantel, en el estado suroriental de Campeche, el mandatario declaró que su Gobierno está "resolviendo el problema del desabasto de medicinas, porque había mucha corrupción" en anteriores administraciones.

"No es que faltara presupuesto. ¿Saben cuánto se compró de medicina el año pasado? Noventa mil millones de pesos (4.625 millones de dólares), entre medicina y materiales de curación", refirió.

Sostuvo que tres empresas acaparaban todas las ventas de medicamentos al Gobierno, "y además (era) medicina carísima; se pagaba dos, tres veces más que su costo real".

"Eso se acabó. Están molestos y quisieron jugar a las vencidas. Quisieron boicotear no vendiendo la medicina que se necesita para los niños con cáncer. Di la orden de que se comprara en el extranjero, y ya ayer llegó la medicina para los niños de cáncer. Se compró en Francia", precisó.

Añadió que todo el medicamento que se necesite "si no se consigue aquí lo conseguimos en cualquier país del mundo, porque la salud es lo primero y no vamos a permitir ningún chantaje, no se va a dar de ninguna manera marcha atrás en el combate a la corrupción".

Por su parte, la Secretaría de Salud indicó en un comunicado que el Gobierno realizó la compra internacional del medicamento llamado metotrexato al laboratorio Mylan, "considerado como uno de los tres productores de medicamentos genéricos más grandes a nivel mundial".

"La adquisición del medicamento se hizo a la planta en Francia, ya que es donde se tenía la existencia en inventario", indicó la institución, y añadió que se adquirieron en total 38.200 unidades (29.230 de 50 miligramos y 8.970 de 500 miligramos), "lo cual representa la cobertura de los requerimientos de todo el sector para el resto del presente año".

La crisis por el desabasto de medicamentos se ha agudizado en los últimos meses debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el Gobierno de López Obrador, quien asumió el poder el pasado 1 de diciembre.

Sin embargo, entes como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han asegurado que en sus hospitales el abasto de medicamentos sigue siendo suficiente. EFE