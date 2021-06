Miguel Bosé causa preocupación tras aparición en la televisión mexicana

Ciudad de México, 3 jun (EFE).- El cantante español Miguel Bosé volvió a afrontar críticas y encendió la preocupación de sus seguidores por su forma de hablar tras aparecer como 'coach' en el programa mexicano 'La voz'.

El cantante se ha convertido en uno de los artistas más polémicos de los últimos tiempos, ya sea por sus afirmaciones negacionistas en torno a la pandemia o por los rumores sobre su estado de salud.

No obstante, la aparición del intérprete de 'Don diablo' en la versión mexicana de 'La voz' causó conmoción entre los usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que al cantante no se le entendía lo que decía y que su voz estaba notablemente deteriorada.

'A Miguel Bosé le está pasando lo que a José José, es una lástima', escribió Ticha, una usuaria en Twitter que comparó al español con el llamado Príncipe de la canción, quien perdió su voz a causa de sus problemas con el alcohol.

En el programa de telerrealidad emitido por Azteca, Bosé compite como 'coach' (entrenador) al lado de artistas como Edith Márquez, María José y Jesús Navarro, de Reik, para encontrar al próximo gran cantante de México.

El programa además de impulsar nuevos talentos se ha caracterizado por mantener presentaciones en vivo de sus artistas.

Bosé cantó el tema 'Nada particular', pero su puesta en escena causó decepción por parte de los seguidores del programa, pues aseguraron que el cantante estaba haciendo 'playback'.

''Playback' en un programa que tiene de título 'La voz' es faltarle al respeto a todos... mejor que no cante, entendemos quién es y por qué está ahí, pero si no tiene voz que no haga 'playback'', expresó otro usuario en redes.

El pasado febrero, medios mexicanos habían informado que el cantante se encontraba en un estado de salud complejo y que la delgadez no le permitía incluso ponerse de pie, por lo que se encontraba recluido en su casa.

Si bien la información no se confirmó y el cantante se ha mostrado con fortaleza en el escenario de programa mexicano, es ahora su voz lo que ha llamado la atención y encendido la preocupación de muchos.

En los últimos años, el cantante ha tenido que afrontar la muerte de su madre, a causa de coronavirus, la de su sobrina Bimba Bosé y la separación de su pareja, Nacho Palau, así como una batalla legal por sus hijos.

En abril dio una entrevista televisa con el periodista español Jordi Évole, que se grabó en la Ciudad de México, que causó controversia por su opinión sobre el coronavirus. EFE