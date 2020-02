Miguel Florez: 'Estoy en buena forma y espero seguir así en el Tour Colombia'

Alto Colorado (Argentina), 31 ene (EFE).- Miguel Florez, ciclista colombiano del Androni Giocattoli-Sider, declaró tras ganar la quinta etapa de la Vuelta a San Juan (Argentina), la considerada etapa reina, que se encuentra 'en buena forma' y espera 'seguir así' en su próxima competición, el Tour Colombia.

Florez, uno de los jóvenes talentos de la escuadra del italiano Gianni Savio, que hace unos años descubrió también a Egan Bernal, el último ganador del Tour de Francia, es uno de los ciclistas más prometedores del continente sudamericano y así lo demostró en el Alto Colorado en un escaparate mundial como la ronda sanjuanina.

'He visto la etapa perdida cuando iba en el segundo grupo con Oscar Sevilla y Remco Evenepoel, pero hemos podido llegar a la cabeza y después de vigilar a Guillaume Martin, del que he estado siempre pendiente, me han salido bien la cosas para ganar', dijo Florez, en conferencia de prensa.

El ciclista colombiano, que dio muestras de su poderío atacante ante algunos de los mejores ciclistas internacionales, comentó que se encuentra 'en muy buena forma' y espera 'seguir así en el Tour Colombia' que comienza el 11 de febrero. EFE

