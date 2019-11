$!Miles de chilenos marchan tras cancelación de cumbres

Un aumento propuesto en la tarifa del metro este mes provocó disturbios durante 14 días en los que los participantes exigían cambios radicales. Aunque la mayoría se comportaron pacíficamente, grupos de jóvenes que protestaban junto a ellos vandalizaron negocios e infraestructura. Los enfrentamientos con la policía y los soldados, y los incendios provocados a negocios, dejaron 20 muertos y cientos de heridos.

El sistema del tren subterráneo de Santiago ha dicho que sufrió daños por 380 millones de dólares, mientras que una asociación de supermercados indicó que sus miembros sufrieron 1.300 millones de dólares en daños por saqueos y ventas perdidas.

Los destrozos a negocios pequeños y medianos suman cientos de millones de dólares más. El gobierno indicó el jueves que estaba sopesando aplicar alivios fiscales y otras medidas para apoyarlos.

Algunos observadores dicen que el desencanto entre los chilenos por la violencia ha provocado que muchos dejen de asistir a las manifestaciones.

“No he podido abrir mi negocio por el hecho que tengo temor de que nos saqueen”, dijo Natalia Reyes, una vendedora de periódicos de 48 años. “Tengo temor de lo que pasa en la calle. No he podido mandar a mi hija al colegio y tengo que abrir porque hay que comer”.

Piñera dijo el miércoles que estaba cancelando las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la de la ONU contra el cambio climático, programadas para noviembre y diciembre, debido al caos desatado por las protestas.

El gobierno de España ofreció Madrid como ubicación alterna para realizar la cumbre sobre el clima.