Ministro luso de Exteriores aboga por mantener abiertos canales con Rusia

Moscú, 31 may (EFE).- El ministro portugués de Exteriores, Augusto Santos Silva, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea (UE), abogó hoy por mantener 'más que nunca' abiertos los canales de diplomáticos con Rusia, al recordar que incluso durante la Guerra Fría fue posible la cooperación.

'Tener divergencias incluso en temas fundamentales y asumir valores diferentes e incluso opuestos no nos impide entablar un diálogo político. Es más bien lo contrario: necesitamos más que nunca mantener abiertos los canales diplomáticos', señaló Santos Silva en la inauguración de la conferencia 'Juntos hacia un mundo global' del Consejo Rusia-UE.

'Tenemos que involucrarnos en la comunicación política. Necesitamos encontrar terrenos en los que podamos vislumbrar una agenda positiva', recalcó el jefe de la diplomacia lusa, que admitió que los lazos entre ambas partes han estado marcados en los últimos años por 'momentos tensos'.

'Uno no puede ignorar las graves divergencias en asuntos clave que socavan la cooperación bilateral, desde los derechos humanos, el estado de derecho y el papel de la sociedad civil, la defensa y seguridad, la política de vecindad e influencia regional, a temas tan importantes como la ciberseguridad, la desinformación y la interferencia electoral', resumió.

Santos Silva señaló que ninguno de estos temas puede ignorarse y que se necesita un diálogo honesto.

Añadió que 'no se puede cambiar la geografía y la geografía nos dice que somos vecinos', de manera que la UE no puede pretender que Rusia no sea parte de Europa, que Rusia no sea un actor global e interlocutor clave en las relaciones de los Veintisiete con Asia.

Por otro lado, Rusia no puede 'cerrar sus puertas a Occidente y actuar como si fuera una fortaleza sitiada', recalcó, al igual que nadie puede olvidar que Rusia siempre ha jugado 'un papel rico en la historia europea y en momentos cruciales su contribución a la libertad de Europa y su seguridad fueron indispensables'.

'Recordemos la liberación del dominio nazi o la transición pacífica en Europa del este tras la caída del muro de Berlín', sostuvo Santos Silva.

En su opinión, para lograr una dinámica de confianza hacia una relación positiva, hay que dar pasos pequeños, empezando por 'hacer diplomacia', cooperar en la lucha contra el cambio climático y el fomento de la economía verde, y promover el contacto entre ambas sociedades civiles.

'Podemos mostrar activamente contención. Calmémonos un momento y pensemos', sostuvo, y 'abstengámonos de palabras solo negativas. Ejercer moderación, adoptar una actitud diplomática consciente, elegir no empeorar las diferencias, nos permitiría frenar de manera efectiva el patrón de deslizamiento actual que podría empujar nuestra relación hacia el abismo', consideró.

Eso sí, todo ello sin eludir temas complicados en los que los puntos de vista divergen, como en el caso de Bielorrusia, Ucrania o Siria, los derechos humanos o el papel de la oposición y de las ONG.

También afirmó que es muy importante cómo actúan la UE y Rusia frente a interesas estratégicos de ambas partes, como los Balcanes, Europa del Este, el Cáucaso, Oriente Medio, Turquía, Libia y el norte de África.

'Al menos nuestros intereses comunes en evitar una escalada, en combatir la radicalización, promover la estabilidad, fomentar los instrumentos políticos y diplomáticos para superar los conflictos y garantizar nuestra propia seguridad, deberían permitirnos poner en marcha un mínimo de coordinación', sostuvo.

'Incluso en los días más difíciles de la Guerra Fría la coordinación fue posible. Ahora es de nuevo posible y necesario', señaló Santos Silva. EFE