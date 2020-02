Mohamed afirma que el mal paso del Monterrey se debe a un factor psicológico

Toluca (México), 28 feb (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Monterrey del fútbol mexicano, explicó tras caer este viernes ante el Toluca en el torneo de Clausura, que el mal paso de su equipo pasa por un tema psicológico en el que no están finos para anotar.

“No pasa por un tema físico, no estamos físicamente cansados, le competimos bien al rival, no es eso, pasa más por un tema psicológico, no estamos finos para el arco, no estamos haciendo goles y en la salida estamos perdiendo mucho y es muy difícil competir de esa manera”, declaró el técnico.

En las declaraciones de Antonio Mohamed en la conferencia de prensa al final del partido, el argentino aceptó que sus posibilidades de llegar a la Liguilla son remotas porque sólo suman tres puntos en ocho fechas.

Al Monterrey le quedan nueve partidos, es decir, 27 puntos por disputar y la media para alcanzar la Liguilla en el fútbol mexicano como marca mínima, al menos en el Apertura 2019, fue de 26 unidades, por lo que el Rayados debería ganar ocho juegos (24 puntos) para llegar a 27.

“Es muy remota la posibilidad que nos resta porque nos quedan nueve partidos y tendríamos que ganar ocho juegos, llegamos a nuestro máximo en diciembre y ahora ya estamos muy abajo en el torneo”, advirtió Mohamed.

El Monterrey es el actual campeón del fútbol mexicano, se coronó en diciembre pasado en la final del Apertura 2019 al vencer al América en la final en el Estadio Azteca.

“Necesitamos recuperarnos y empezar a jugar, lo que llegamos a hacer el torneo pasado lo tenemos que empezar a hacer ahora, porque así definitivamente no vamos a ningún lado”, afirmó el timonel argentino.

El estratega compartió su sentir en el duelo en que cayeron ante el Toluca, que los mantiene como el único equipo del certamen sin ganar.

“Hoy en Toluca no encontramos el fútbol, ellos se fueron arriba y luego defendieron bien, luego nosotros tuvimos algunas oportunidades, algunas muy claras y no fuimos capaces de concretar, así que el Toluca es justo ganador, no hay nada más que decir”.

En la jornada nueve del torneo Monterrey recibirá al San Luis el sábado 7 de marzo. EFE