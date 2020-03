Mola: Antes de los Juegos de Rio nos preocupaba el Zika y luego no pasó nada

Adrian R. Huber

Madrid, 29 feb (EFE).- El español Mario Mola, triple campeón del mundo de triatlón (2016-18) y que cuenta siete medallas mundialistas las pasadas siete temporadas en el deporte olímpico que une la natación al ciclismo y la carrera a pie, dijo a EFE tras conocer el aplazamiento, a causa del coronavirus, de la primera prueba del Mundial -prevista el próximo viernes en Abu Dabi- que 'con anterioridad a los Juegos de Rio (Brasil), en 2016, todo el mundo también estaba preocupado por lo del (virus del) Zika' y que 'luego todo se controló; y no pasó nada'.

'La verdad es que no hay mucho que decir. Si verdaderamente han tomado esta decisión de aplazar la primera prueba del Mundial es que no es seguro competir allí. Y hay que valorar que antepongan la salud, no sólo de los deportistas, sino de los técnicos, de todo el 'staff, de los colaboradores y de todo el mundo relacionado con la organización de la competición', comentó, en conversación telefónica con Efe desde Fuerteventura (Canarias) -donde perfiló la puesta a punto con miras al arranque de la temporada- Mola, tras conocer el anuncio de la Federación Internacional de Triatlón (ITU) sobre el aplazamiento de las pruebas de Abu Dabi 'como una medida preventiva para reducir la propagación del coronavirus 2019-nCoV'.

'Que pongan a las personas por delante de los intereses económicos es de valorar', explicó el campeón de Palma de Mallorca, ganador de los Mundiales cuyas ediciones se resolvieron en Cozumel (México), en 2016; Rotterdam (Holanda), un año después; y en Gold Coast (Australia), en 2018; que en 2013 capturó bronce intercontinental y que cuenta tres subcampeonatos del mundo: los de 2014, 2015 y el año pasado, en un certamen que ganó el francés Vincent Luis y en el que otros dos españoles, el gallego Javier Gómez Noya -único quíntuple campeón mundial de la historia- y el talaverano Fernando Alarza, fueron tercero y cuarto en la general, respectivamente.

'Esperamos que pongan una nueva fecha cuanto antes', indicó a Efe Mola, que el pasado domingo cumplió 30 años. 'Para nosotros, y más en un año en el que hay unos Juegos Olímpicos (los de Tokio), es una prioridad esta temporada, está claro', añadió el balear, 16 veces victorioso en pruebas de las 'World Series', denominación en inglés del Mundial desde que (a partir de 2009) éste se disputa por etapas en lugar de decidirse en una sola jornada, como sucedía con anterioridad.

'No vamos a volvernos locos por este aplazamiento. Llevamos muchas semanas trabajando con mucha intensidad, con miras a esta primera prueba del Mundial. Ahora lo que hay que hacer es mentalizarse de que, para que el Mundial empiece, vuelven a quedar cinco o seis semanas', explicó el astro balear, en referencia a la prueba de Bermudas, prevista para el 18 de abril; y que, si no se reubica en el calendario antes de esa fecha la de Abu Dabi, será la que marque ahora la apertura del certamen, que concluirá el próximo 23 de agosto con la Gran Final de Edmonton (Canadá).

'Ahora hay que tener tranquilidad, volver a tomar impulso y aprovechar esta semana, que en cualquier caso hubiese sido de poco entrenamiento, para recargar pilas; antes de afrontar el siguiente bloque de entrenamientos, que haremos en Clermont (Florida, EEUU), donde las condiciones meteorológicas son parecidas a las que nos encontraremos en Bermudas', comentó Mola, cuatro veces ganador en Abu Dabi (2015-17; y en 2019), que reconoció a Efe que no es ajena a sus pensamientos la idea de que también pudiesen verse afectados los Juegos de Tokio, en los que él será uno de los favoritos, como mínimo, al podio.

'Claro que uno se plantea estas cosas. Puede que vivamos en una burbuja, debido a las concentraciones, los numerosos entrenamientos y las competiciones. Pero esta burbuja tampoco está tan alejada de la realidad', indicó a Efe el triple campeón mundial de triatlón.

'Ya lo dijeron los del COI (Comité Olímpico Internacional), que existe cierta preocupación y que, por ese motivo, hasta mayo, en principio no anunciarán nada. En un sentido o en otro', apuntó.

'También hubo muchísimas noticias y no pocos rumores en 2016, antes de los Juegos de Rio (de Janeiro, en Brasil), por todo el asunto del (virus del) Zika. Luego la situación se controló y todo volvió a la normalidad, que es lo que todos esperamos que suceda también ahora', manifestó a Efe 'SuperMario'.

'Hay gente que sabe mucho más que nosotros de todas estas cosas. Ellos son los que realmente saben y lo que tenemos que hacer nosotros es seguir sus indicaciones', comentó el campeón mallorquín. EFE