Momparler: 'Sin el líder, también hemos sido capaces de luchar por medallas'

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- El seleccionador español de ciclismo, Pascual Momparler, lamentó la retirada de Alejandro Valverde de la prueba en línea de los Mundiales de Yorkshire (Inglaterra, Reino Unido) de ciclismo en ruta, pero valoró también que 'sin el líder, la selección también ha sido capaz se luchar por las medallas'.

'Al final, los Izagirre han estado muy bien, sobre todo Gorka, que ha sido una lástima que no haya podido entrar en el corte que ha llegado y en el que se han disputado las medallas. Ha atacado desde atrás con mucha valentía y se ha quedado a 8 segundos', destacó Momparler.

'No ha podido ser, pero después ha rematado con un Top 10, un noveno puesto que está muy bien y dice mucho de la selección. Que, sin el líder también es capaz de luchar por medallas', añadió.

El seleccionador lamentó también que a España se le haya 'puesto difícil la carrera desde la mañana porque (Iván García) Cortina casi no ha podido desayunar'.

'Después, lloviendo, que no eran las mejores condiciones para nosotros. Aunque tampoco para muchos otros, no hay excusa. Luego Alejandro no ha podido terminar la carrera y ahí hemos tenido que seguir con el plan que teníamos, que era que se filtraran en las fugas, que cualquier escapada peligrosa valía', desveló, satisfecho con la novena plaza de Gorka Izagirre. EFE