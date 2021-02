Mon Laferte: 'Ahora mismo estoy enamorada del regional mexicano'

Inés Amarelo

México, 28 feb (EFE).- El género regional mexicano es para la cantante chilena Mon Laferte un mundo nuevo en el que acepta estar lejos de ser 'una experta', pero con la nueva versión de 'Se me va a quemar el corazón', junto a la Arrolladora Banda El Limón, profundizó en el amor que le profesa.

'Ahora estoy enamorada del regional mexicano. (...) Me da vergüenza decir esto, pero no la conozco tanto. (...) Esto es una colaboración, no soy experta, pero lo que sí sé es que no hay banda de mujeres o por lo menos soy ignorante y no la conozco', detalló en una entrevista con Efe.

Laferte y La Arrolladora Banda El Limón, de René Camacho, lanzaron esta semana una segunda versión de 'Se me va a quemar el corazón', canción cuyo vídeo anterior estaba protagonizado por la cantante y el actor mexicano Tenoch Huerta.

Ahora, el tema adquirió una potencia diferente 'para poner en la noche a todo volumen y echarte tu mezcalito o tequilita', algo que aporta la instrumentación de la banda norteña, nacida en el estado de Sinaloa, en un género cuya popularidad no para de crecer en México y en Estados Unidos.

'La banda tiene una fuerza impresionante, un poder fuerte. Creo que las dos versiones te ponen en dos 'moods' (estados anímicos) diferentes, pero como cantante puedo echar toda la voz. Siento que la música de banda tiene muchísima potencia', consideró.

La chilena afincada en México contó que se adentró en el género gracias a Manú Jalil, uno de los productores de su próximo disco y también uno de sus amigos más cercanos, quien le dijo que la canción podría quedar muy bien con banda.

'Todo empezó porque a uno de los productores del álbum le encanta la música de banda y me dijo 'oye, esta canción quedaría muy bien con banda' y él fue el que hizo el contacto. Además hace ya tiempo que La Arrolladora venía buscándome para hacer alguna cosa, entonces ya había como un medio romance', indicó.

REFORMULANDO LA BANDA

La cantante, que se ha atrevido a experimentar con diversos estilos musicales en su carrera, está segura de que tanto La Arrolladora como ella salieron de 'su zona de confort' y confesó que durante la grabación del vídeo todos estaban nerviosos, pero pudieron hablar de lo que cada uno quería aportar.

'Justamente eso es lo que me gusta, que se hable, que se pongan las cosas en la mesa', explicó, satisfecha porque antes de la grabación le enviaron la propuesta y les gustó.

'Yo quería que fuera como una pequeña escena de película, una cosa muy simple y sacar eso también de los vídeos como el auto, la exuberancia. Aquí es todo lo contrario: estamos sentados en una cantina. (...) El día (del rodaje) los notaba que estaban nerviosos, pero fueron muy amables', relató.

Además, después de seguir las recomendaciones de Jalil de escuchar este género descubrió a la fallecida cantante Jenni Rivera, conocida como la Diva de la Banda, cuya música le enamoró.

Sin embargo, a medida que escuchaba más bandas y canciones del género se percató de que había letras muy machistas y que había pocas mujeres haciendo regional mexicano.

'A mí lo que me gustaría es que el discurso que yo quiero dar no esté fuera de este género. Pienso que a lo mejor hay un montón de chavas (chicas) en Sinaloa que hacen música y les encantaría tocar banda y no lo hacen porque no está bien visto o lo que sea, y entonces tienen que tocar otro género de música para encajar', consideró.

Por eso quiso normalizar su presencia en una canción de banda y dar un mensaje a las mujeres que quieran hacer este tipo de música: 'Si tú quieres tocar banda, ¡ve y toca banda! Inventemos otras letras y demos otro discurso', llamó.

Y le encantaría, dijo, poder invitar pronto a La Arrolladora a tocar con ella 'Se me va a quemar el corazón' en un concierto, aunque todavía no sabe cuándo podrá volver a subirse a un escenario.

'Deseo, por favor, que algo suceda, porque estoy desesperada por volver a tocar. Ojalá podamos mostrar el álbum completo (que verá la luz en unos meses) en concierto. Y si puedo invitar a La Arrolladora pues claro que lo haré', terminó. EFE