Mondelo: 'España está en una fase de crecimiento'

Saitama (Japón), 1 ago (EFE).- Lucas Mondelo, entrenador de la selección femenina de baloncesto, aseguró tras la victoria contra Canadá (66-76) en el último partido de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que España está 'en una fase de crecimiento', demostrada por los tres triunfos para ir a cuartos de final como primeras de grupo.

'Estoy muy feliz porque el equipo ha ganado los tres partidos, estamos clasificados a cuartos y dando muy buena imagen, demostrando que España está en una fase de crecimiento todavía, como en 2012-2013, mirando al futuro pero también compitiendo y estoy muy orgulloso por eso', señaló Mondelo tras el duelo en el Saitama Super Arena.

El seleccionador explicó que su equipo salió 'con las ideas muy claras', que las 'defensas alternativas' que plantearon confundieron a Canadá, y que el ataque estuvo 'bastante bien' llegando a tener una máxima diferencia de 20 puntos (36-56, min. 26). 'Luego subieron el nivel defensivo y nos crearon problemas', admitió.

'Canadá es un muy buen equipo, un equipo de medalla', insistió después.

La alero Queralt Casas, que ante Serbia no disputó ningún minuto, jugó 18 minutos y fue una pieza clave en el partido con 8 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes, una aportación que Mondelo dijo que es 'muy importante'.

'Nosotros no somos una selección, somos un equipo, y eso es una ventaja competitiva, y trabajamos como si fuera un equipo, por eso cuando entran piezas nuevas lleva un proceso crear este equipo, nos ha pillado un momento de problemas, lesiones, covid, pocos partidos de preparación, un Europeo con mucha presión en casa y ha sido un proceso de aprendizaje', explicó.

'Todas las piezas suman, en el partido de Serbia Queralt tenía menos espacio por circunstancias tácticas y hoy era una jugadora que tenía que aportar y ayudar', explicó Mondelo.

También tuvo una participación destacada la escolta Cristina Ouviña, con 15 puntos y 7 asistencias. 'Estoy contento con Ouviña porque está siendo su trabajo, pero no me gusta destacar jugadoras, porque esto es un equipo y se suman piezas. Esto contento con ella como con muchas jugadoras', replicó Mondelo. 'Sin el grupo no somos nadie', sentenció.

Respecto a sus posibles rivales en cuartos de final, Mondelo dijo no tener preferencias. 'Cualquiera que nos toque nos puede ganar y le podemos ganar, ya hemos evitado a Estados Unidos', subrayó. EFE

1011340

mam/nam