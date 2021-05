Moscú y Lisboa abogan por restablecer el diálogo entre Rusia y la UE

Moscú, 31 may (EFE).- El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y su homólogo portugués, Augusto Santos Silva, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea (UE), recalcaron hoy la necesidad de restablecer el diálogo político entre Rusia y el bloque comunitario pese a sus marcadas discrepancias.

'Tener divergencias incluso en temas fundamentales y asumir valores diferentes e incluso opuestos no nos impide entablar un diálogo político. Es más bien lo contrario: necesitamos más que nunca mantener abiertos los canales diplomáticos', señaló Santos Silva en una conferencia del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales.

UNA CRISIS DE CONFIANZA SIN PRECEDENTES

Lavrov, a su vez, tras constatar que el estado de las relaciones entre Moscú y la UE 'continúa siendo alarmante' y que éstas sufren una 'crisis de confianza sin precedentes', indicó que 'Rusia está abierta a una interacción honesta y en pie de igualdad' con los Veintisiete.

'Pero esto no significa que vayamos a dejar sin respuesta nuevos pasos hostiles, intentos de hablar desde posiciones de fuerza o intromisiones en los asuntos internos', advirtió.

Según el jefe de la diplomacia rusa, en Europa 'se levantan nuevas líneas divisorias que avanzan hacia el este y que se profundizan como trincheras en el frente'.

'Tenemos que involucrarnos en la comunicación política. Necesitamos encontrar terrenos en los que podamos vislumbrar una agenda positiva', recalcó el jefe de la diplomacia lusa, que admitió que los lazos entre ambas partes han estado marcados en los últimos años por 'momentos tensos'.

DIÁLOGO SIN OLVIDAR LAS DISCREPANCIAS

Al mismo tiempo, Santos Silva indicó que no se pueden ignorar las 'graves divergencias en asuntos claves que socavan la cooperación bilateral' entre la UE y Rusia.

Entre ellos destacó los derechos humanos, el estado de derecho y el papel de la sociedad civil, de la oposición y de las ONG, la defensa y seguridad, la política de vecindad e influencia regional, la ciberseguridad, la desinformación y la interferencia electoral.

El ministro luso añadió que en esta situación se requiere un 'diálogo honesto', porque 'no se puede cambiar la geografía', de manera que la UE no puede pretender que Rusia no sea parte de Europa, que Rusia no sea un actor global e interlocutor clave en las relaciones de los Veintisiete con Asia.

A su vez, Rusia no puede 'cerrar sus puertas a Occidente y actuar como si fuera una fortaleza sitiada', señaló Santos Silva.

Añadió que tampoco nadie puede olvidar que Rusia siempre ha jugado un importante papel en la historia europea y que 'en momentos cruciales su contribución a la libertad de Europa y su seguridad fueron indispensables'.

UNA CORBATA Y NOSTALGIA POR TIEMPOS PASADOS

Tras la conferencia, ambos ministros celebraron una reunión bilateral, donde ambos abrieron la puerta a una eventual mejora de las relaciones entre Rusia y la UE.

En la rueda de prensa posterior, Santos Silva comentó que hoy por error se había puesto no la corbata de la presidencia rotatoria portuguesa de este semestre, sino la de 2007, cuando Portugal acogió una cumbre entre el bloque comunitario y Rusia.

'Me alegra sinceramente que el señor ministro de manera equivocada o quizás conscientemente se haya puesto la corbata de 2007. Me gustaría mucho volver a la atmósfera que había en 2007 en las relaciones entre Rusia y la Unión Europea', dijo Lavrov.

Ambos dejaron además abierta la posibilidad de una reactivación del diálogo entre Rusia y la OTAN.

'El canal político que vincula a la OTAN y Rusia debería ser reactivado. Hay problemas y este canal existe exactamente para resolver problemas', dijo Santos Silva.

El Consejo OTAN-Rusia y otros contactos entre militares y políticos 'pueden ser útiles', recalcó.

RECUPERAR EL DIÁLOGO CON LA OTAN

En abril de 2014, a raíz del papel de Rusia en el este de Ucrania y la anexión de la península de Crimea, toda cooperación práctica entre la OTAN y Moscú quedó suspendida, incluida aquella que tenía lugar en el marco del Consejo, si bien la Alianza mantuvo abiertos ciertos canales de comunicación política y militar.

'Necesitamos evitar la escalada. Necesitamos promover el diálogo, de manera que éste pueda volver a ser franco y abierto', sostuvo el ministro portugués, que agregó que el Consejo OTAN-Rusia y otros contactos entre militares y políticos 'pueden ser útiles'.

Lavrov, por su parte, expresó la disposición de Rusia a reanudar el diálogo con la OTAN, pero añadió que Bruselas no ha respondido a varias propuestas de Moscú que podrían ayudar a la rebajar las tensiones.

Entre ellas, destacó la de establecer distancias de separación entre los desplazamientos de los aviones y buques rusos y los de la Alianza, así como entre los ejercicios militares de ambas partes. EFE

