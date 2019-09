MOTOCICLISMO G.P. SAN MARINO MOTOGP

Misano Adriático (Italia), 13 sep (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), autor del mejor tiempo de entrenamientos en el primer día del Gran Premio de San Marino de MotoGP, señaló que "el viernes puede ir muy bien y luego sufrir el domingo, aunque está bien terminar delante en un circuito complicado como Misano, es importante".

"Hay que acabar el domingo y ver dónde estamos, pero por ahora la estructura ha mejorado ya que con Sumi -jefe de equipo-, la organización es un poquito mejor que la del año pasado, tenemos más comunicación, y eso es muy importante, pero hay que esperar al domingo", explicó Viñales.

El piloto español probó algunas de las novedades introducidas en los pasados test: basculante de fibra de carbono y doble salida de escape.

"Durante un fin de semana de carreras es muy difícil probar cosas y descartar otras, pero lo positivo es que con la moto estándar he tenido muy buenas sensaciones y no quiero cambiarla, hemos continuado así, tratando de mejorar en la pista y paso a paso", destacó.

El piloto de Yamaha explicó que ahora disponen de mayor "agilidad y velocidad", si bien enseguida aclaró que "falta mejorar la moto".

"Pero no estamos tan lejos. Son dos o tres décimas como máximo en las pistas en las que sufrimos y en las que no sufrimos, estamos ahí, la moto no está tan lejos, sólo le faltan pequeños detalles y al final con un 'clic' de nada ya lo tienes", añadió.

Uno de los puntos débiles de la Yamaha y de Maverick Viñales es su rendimiento con calor.

"Hemos hecho una buena mejora y yo de pilotaje he mejorado bastante en condiciones de calor ya que en el test me dediqué mucho a pilotar cuando hacía mucho calor, con neumático duro, y a buscarme la vida y eso me está ayudando; me pasó en Silverstone y aquí también", dijo. EFE