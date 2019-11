$!Muere por infección rara contraída luego de ser lamido por su perro

Un hombre de 63 años murió en Alemania tras contraer una rara infección luego de ser lamido por su perro. El caso, que no es el primero de este tipo que describe la literatura médica, se ha publicado este mes en la revista European Journal of Case Reports in Internal Medicine, informó el portal ABC.

Las infecciones causadas por la bacteria Capnocytophaga canimorsus, que está presente en las encías de perros y gatos, son poco frecuentes. Las más graves y mortales se presentan con mayor frecuencia en pacientes con inmunodeficiencia, esplenectomía o abuso de alcohol, que han sufrido una mordedura.

El equipo médico que trató a este paciente en Bremen describe cómo el hombre desarrolló síntomas parecidos a la gripe que desembocaron en una sepsis severa y púrpura fulminante. Se descubrió que estaba infectado con C. canimorsus sin que hubiera una lesión por mordedura y no demostró inmunodeficiencia ni ninguna otra predisposición típica. A pesar de los cuidados intensivos, sus condiciones se deterioraron y murió por un fallo multiorgánico.

Los doctores que han reportado el caso recomiendan a los dueños de mascotas con síntomas banales, por ejemplo, similares a los de la gripe, que busquen urgentemente consejo médico cuando esos síntomas empiecen a ser inusuales.

Desde el punto de vista médico, consideran que debería tenerse en cuenta la infección por Capnocytophaga canimorsus y comenzar tratamiento antibiótico inmediatamente en presencia de púrpura fulminante aunque no haya mordeduras de animales o inmunodeficiencia.