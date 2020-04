Muguruza: 'No he tenido tanto tiempo libre en mi vida'

Madrid, 19 abr (EFE).- La tenista española Garbiñe Muguruza ha afirmado este domingo que nunca ha tenido tanto tiempo libre en su vida a causa del confinamiento por la pandemia de coronavirus, aunque reconoce que se siente afortunada porque puede seguir sus rutinas para mantenerse en forma.

Durante una charla en la cuenta de Adidas España en Instagram en la sección #Hometeam, la campeona de Roland Garros en 2016 y de Wimbledon en 2017 explicó que tiene la suerte de poder mantenerse activa y segur con sus rutinas, pero que al no haber competiciones a la vista y hace que 'la situación sea difícil'.

'No he tenido tanto tiempo libre en mi vida. Ahora puedes hacer esas cosas para las que nunca encuentras tiempo', agregó la tenista de 26 años y que reside en Suiza.

'Tengo suerte y puedo acceder a un pequeño gimnasio. Otras veces salgo a correr por el bosque con precauciones. Así me mantengo en forma. No es igual que en plena competición, pero al menos tengo la fortuna de poder hacerlo. Echo de menos jugar', dijo.

A la pregunta de qué es lo mejor que le está aportando el confinamiento, Muguruza dijo: 'Me he puesto a cocinar, incluso cosas comestibles. Soy un poco freestyle, sin seguir un libro de recetas'.

'Los días se hacen largos y hay pocas cosas que hacer. Lo más duro es entretenerse sin estar delante de una pantalla, porque te cansa, no te deja dormir... Hay que pintar, hacer un puzzle, yoga... No pasar tanto tiempo delante del ordenador, el móvil o la tele. Intento no estar siempre conectada'. EFE