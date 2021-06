Muguruza no supera la primera ronda por primera vez de Roland Garros

París, 31 may (EFE).- La española Garbiñe Muguruza no pudo superar por primera vez en su carrera la primera ronda del torneo de Roland Garros al caer derrotada este lunes ante la ucraniana Marta Kostyuk, que no le dio opciones y se impuso por 6-1 y 6-4 en una hora y 29 minutos.

La ganadora de 2016, duodécima cabeza de serie, nunca había caído en primera ronda en sus ocho anteriores participaciones en el Grand Slam de tierra batida.

Mermada físicamente, lo que le llevó a recibir asistencia médica, la española apenas pudo rivalizar contra la número 81 del ránking, que no le dio opciones.

Fue la culminación de una mala temporada sobre tierra batida en la que la caraqueña no ha tenido buenos resultados, en un año en el que el físico ha sido duro con ella.

Muguruza cometió 40 errores no forzados y solo 9 golpes ganadores frente a Kostyuk, muy sólida desde el fondo de la pista, sin dar opciones a la española.

Su próxima rival saldrá del duelo entre la española Sara Sorribes y la china Saisai Zheng. EFE