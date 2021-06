Muguruza: 'Tengo que ir partido a partido, sobre todo por mi historial aquí'

Londres, 30 jun (EFE).- Garbiñe Muguruza, que este miércoles pasó a tercera ronda de Wimbledon, aseguró que Wimbledon es un torneo 'muy traicionero' y que tiene que ir partido a partido, sobre todo por su historial aquí.

'Este torneo es un poco traicionero. Tengo que mirar partido a partido, sobre todo por mi historial aquí, que o muy pronto o hasta el final. No quiero ver estadística, no quiero vera nada. Entrar seria, jugar mi tenis y ya. No he visto el cuadro y no quiero saber nada de nada', apuntó la española en rueda de prensa.

Muguruza está ya en tercera ronda del Grand Slam londinense, en la que se medirá a la tunecina Ons Jabeur, después de remontar un segundo set en el que iba 4-2 abajo.

'Fue un momento un poco difícil porque había tenido tantas bolas de 'break' sin convertir... Estaba un poco molesta por tener tantas oportunidades y entonces verme 4-2 abajo fue duro', explicó.

'Pero se sentía que estaba con el dominio del partido, aunque fuera 4-2. Me he dicho a mí misma vamos a remontar este set y me ha pasado'.

Además, Muguruza, campeona aquí en 2017, destacó el apoyo del público para resaltar su buen momento sobre la pista.

'Aparte de ganar, lo que te pone contenta, es que hay público. Gente que me ve jugar, oigo los aplausos. Me animo más'. EFE