Muguruza: 'Tengo que pasar página rápidamente'

París, 31 may (EFE).- Al borde de las lágrimas, la española Garbiñe Muguruza atribuyó a la falta de ritmo y de forma física su derrota en la primera ronda de Roland Garros, su peor resultado en ese torneo, que tratará de olvidar lo antes posible para 'pasar página'.

'No me he encontrado bien físicamente, he sentido un dolor fuerte en la espalda en el segundo juego. En los entrenamientos estaba bien, pero en el partido no he encontrado mi ritmo. Es verdad que ha sido un año raro en tierra batida, una superficie que me gusta, pero este año no he encontrado mi forma', señaló.

La ganadora de 2016 cayó derrotada contra la ucraniana Marta Kostyuk por 6-1 y 6-4 en una hora y 29 minutos.

Muguruza indicó que la decepción es mayor por tratarse de Roland Garros, un torneo que le gusta mucho y en el que este lunes firmó el peor resultado de su carrera.

'Anteriormente me hubiese afectado más, ahora paso página rápidamente, tengo que encontrar las buenas sensaciones. Me he estado preparado toda la temporada de tierra para estar bien aquí y hoy es un mal día, pero no me voy a sobre castigar por haber hecho un partido regular', dijo.

La española llegaba al Grand Slam de tierra batida con poco rodaje en arcilla a causa de sus problemas físicos.

'El no poder jugar muchos partidos me ha lastrado. En Roma jugué dos de un nivel no muy alto. Me ha faltado nivel y sensaciones físicas, estar ágil. Mi contrincante tenía una marcha más alta', comentó. EFE