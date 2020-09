Nadal quiere mejorar a través de la exigencia

París, 30 sep (EFE).- El español Rafael Nadal es consciente de que sus dos primeras victorias en Roland Garros no le permiten sacar conclusiones sobre su verdadero estado de forma y, aunque está 'satisfecho' con su rendimiento, espera que la exigencia de los próximos rivales le lleve a elevar el listón.

'Esta victoria no me permite saber dónde estoy' a nivel tenístico, aseguró Nadal tras derrotar al estadounidense Mackenzie McDonald, de 25 años, por 6-1, 6-0 y 6-3.

'He ganado con un resultado muy positivo. He ganado dos partidos en tres sets, con resultados como el de hoy, mal no está. Significa que no has cometido muchos errores y que marcas diferencias. Sé que la siguiente ronda va a exigirme más y espero estar preparado', analizó.

Nadal aseguró que, con respecto al partido de este miércoles, debe 'mejorar más el dinamismo' porque combinó 'golpes buenos con errores'.

'Espero que la exigencia me vaya llevando ahí. Las sensaciones son buenas, estoy dando pasos adelante, pero hay que tener pies en el suelo. Hoy he avanzado, el servicio ha mejorado la velocidad, con el golpe directo he hecho daño y con el revés cruzado ganador me puedo atrever más, lo hago en los entrenamientos y en los partidos soy conservador', comentó.

Reconoció que las condiciones meteorológicas fueron algo mejores que en los días pasados, lo que provocó que la pelota no fuera tan pesada, pero avisó de que las previsiones indican que va a empeorar en los próximos días.

'No hacía tanto frío, la bola no es la más viva del mundo, pero no se siente una piedra en la raqueta. Pero los siguientes días vuelve a dar bajas temperaturas. Firmaría jugar con estas condiciones, que no son extremas como otros días. No son ideales, pero asumibles para todos', dijo.

El español, que busca su decimotercer triunfo en Roland Garros y su vigésimo Grand Slam, afirmó que esta temporada, en la que apenas ha podido jugar por el parón provocado por la pandemia, es más difícil controlar su estado de forma.

'Llevo cinco partidos en seis meses, son situaciones que no son normales, los regresos no son fáciles. Estoy satisfecho de cómo van las cosas', indicó.

'Cada partido que voy jugando gano en confianza, son horas en pista que me van ayudando a seguir avanzando en mi juego', aseguró.

Su siguiente rival, que saldrá del duelo entre el japonés Kei Nishikori, que vuelve tras una larga lesión, y el italiano Stefano Travaglia, será 'un test importante'.

'Es un partido que me puede ayudar a hacer un poco de 'click' que necesito', dijo. EFE