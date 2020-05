Natasha, hija de Natalie Wood:'Quiero acabar la especulación sobre su muerte'

Javier Romualdo

Los Ángeles (EE.UU.), 4 may (EFE).- Natasha Gregson Wagner, hija de Natalie Wood, nunca olvidará la noche en la que supo que nunca más vería a su madre, el mito del Hollywood clásico que murió en unas circunstancias tan extrañas que aún, casi 40 años después, ocupan titulares con conjeturas y sospechas.

'Quería que terminase la especulación sobre la muerte de mi madre', responde la hija de Wood antes del estreno del documental dedicado a su madre en el que entrevista a Robert Wagner, pareja de la actriz que, aunque nunca fue declarado culpable, aún hoy es señalado por algunos como sospechoso.

En una conversación telefónica con Efe, Natasha recuerda el fin de semana de Acción de Gracias de 1981 en el que despertó con la noticia de que su madre había aparecido muerta en las aguas del océano Pacífico, cerca del barco donde organizó una cena con su marido, un amigo y el capitán de la embarcación.

A día de hoy, ese accidente sigue siendo un enigma.

EL ENIGMA DE NATALIE WOOD, 40 AÑOS DESPUÉS

La versión oficial explicó entonces que, tras una fiesta en la que hubo mucho alcohol, Wood cayó en medio de la noche a las aguas oscuras y fue encontrada sin vida horas después.

El mundo no pudo contener su perplejidad al ver el trágico final de una de sus actrices más queridas, que creció desde niña en la gran pantalla, donde quedó inmortalizada con papeles como el de María en 'West Side Story' (1961) o Judy, junto al eterno James Dean de 'Rebel Without a Cause (1955).

Al instante, comenzaron a escribirse teorías alternativas que señalaban como posible culpable a su pareja, el también actor Robert Wagner, quien fue nombrado en 2018 'persona de interés' en el caso, reabierto por la Policía de Los Ángeles en 2011 después de que el capitán del barco publicara un libro en el que detallaba una acalorada discusión entre la pareja esa misma noche.

Aun así, nunca se ha demostrado que Wagner estuviera involucrado y la familia no duda de su inocencia, algo sobre lo que él, tras años de silencio, habla directamente en uno de los momentos más emotivos del documental.

'Conversé antes de esto con él pero no de la misma manera. Me parecía importante hacerle esas preguntas porque están en las mentes de otras personas', afirma Nastaha.

A pesar de que Natasha es hija de segundo esposo de Wood, el productor Richard Gergson, ella se crió con Wagner, primer y tercer marido de la actriz ya que ambos se casaron, se divorciaron y, años después, se volvieron a casar.

'Queríamos crear claridad sobre lo que sucedió la noche en la que Natalie murió para que termine la especulación', explica.

El propio Robert Wagner, a sus 90 años, recuerda la discusión que ambos tuvieron esa noche, principalmente por celos, tras la que Natalie se fue a su camarote y nunca más se supo de ella.

'Nunca le haría daño a tu madre', dice Wagner a su hijastra, entre lágrimas, durante una conversación del documental 'Natalie Wood: What Remains Behind', que estrena HBO esta semana.

Ninguno de los entrevistados en la producción cuestiona la versión oficial del accidente, pues en la familia tan solo la hermana de Natalie, Lana Wood, ha especulado en entrevistas sobre que Robert Wagner 'oculta algo' y, sin embargo, declinó participar para dar su versión en la cinta, tal y como confirmó su director Laurent Bouzereau.

UN MITO DE HOLLYWOOD QUE QUISO LLEVAR UNA VIDA NORMAL

Pero el objetivo de Natasha al impulsar el documental era, además de callar los rumores, recuperar el legado de su madre, uno de los íconos del Hollywood dorado que mejor supo equilibrar la vida 'normal' con el estatus de estrella del cine.

'Su mayor deseo era tener una familia, educar y criar a sus hijos como gente normal', afirma Natasha.

En un artículo escrito por Natalie Wood, que nunca se publicó y que su hija encontró entre varios archivos, queda patente la obsesión de la actriz por mantener el equilibrio entre las alfombras rojas y la vida privada.

En la carta, la estrella reconoce que no quiere ser 'una de esas mujeres solitarias y rotas que buscan compañía mientras viven de recuerdos del éxito', como si al mirarse en el espejo viera la sombra de Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor.

Aunque Natalie Wood, con su discreción y elegancia, siempre se mantuvo relevante, incluso tras su muerte en 1981.

'Ella no perteneció solo a una era, si estuviera viva seguiría trabajando. Siempre se interesó por las nuevas generaciones', promete su hija.

Porque lo más difícil de Hollywood no es ganar, es mantenerse y durar en el tiempo como ella logró. EFE

