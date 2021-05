New England y Philadelphia destacan en el Este; Sporting presiona en el Oeste

Houston (EE.UU.), 31 may (EFE).- El Revolution de Nueva Inglaterra mantuvo su racha triunfal como líder de la Conferencia Este, donde también destacó la recuperación del Philadelphia Union, y el Sporting Kansas City comenzó a mostrar su potencial ganador en la Conferencia Oeste, donde los Seattle Sounfers FC perdieron fuerza al concluir la séptima jornada de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.

El equipo de Nueva Inglaterra, bajo la dirección del centrocampista español Carles Gil -líder de asistencias de la MLS (5)- venció de visitante 0-1 al FC Cincinnati y se consolidó al frente de la clasificación del Este con 17 puntos (5-2-1).

Mientras que el Union goleó 3-0 a los Portland Timbers y se colocó en el segundo lugar con 14 puntos (4-2-2) tres menos que el Revolution, pero en ascenso con su juego.

Lo mismo le sucedió al Sporting Kansas City en el Oeste, donde remontó un gol en contra y se impuso por 3-2 al Houston Dynamo, lo que le permitió ascender al segundo puesto de la clasificación con 16 puntos (5-1-2) uno menos que los Seattle Sounders que no pudieron pasar del empate a 0-0 frente a la nueva franquicia del Austin FC, pero sigue de líder con 17 puntos e invicto (5-3-0).

En el apartado de los goleadores, el protagonismo latinoamericano volvió a estar presente con el paraguayo Jesús Medina a la cabeza que marcó el que abrió el camino de la remontada y el triunfo del New York City por 1-2 ante el LAFC y llegó a las cinco diana en lo que va de temporada.

El líder goleador de la liga, el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, no marcó con Los Angeles Galaxy y sigue al frente de la lista con siete goles.

- Resultados de la séptima jornada:

. Sábado, 29 mayo

Chicago Fire 0 Montreal Impact 1

New York Red Bulls 2 Orlando City 1

FC Cincinnati 0 New England Revolution 1

Columbus Crew 2 Toronto FC 1

Atlanta United 2 Nashville SC 2

LAFC 1 New York City FC 2

Lo Angeles Galaxy 1 San Jose Earthquakes 0

Inter Miami 0 D.C.United 3

Sporting Kansas City 3 Houston Dynamo 2

Colorado Rapids 3 FC Dallas 0

Real Salt Lake 1 Minnesota United 1

. Domingo, 30 mayo

Philadelphia Union 3 Portland Timbers 0

Seattle Sounders FC 0 Austin FC 0

- Clasificaciones Conferencia Este:

PJ G E P GF GC Pts

.1. New England Revolution 8 5 2 1 11 7 17

.2. Philadelphia Union 8 4 2 2 9 5 14

.3. Orlando City SC 7 3 3 1 8 4 12

.4. New York City FC 7 3 2 2 11 6 11

.5. Montreal Impact 8 3 2 3 10 9 11

.6. Columbus Crew 7 3 2 2 7 6 11

.7. Nashville SC 7 2 5 0 9 6 11

.8. Atlanta United 7 2 4 1 9 7 10

.9. New York Red Bulls 7 3 0 4 10 10 9

10. D.C. United 8 3 0 5 8 11 9

11. Inter Miami 8 2 2 4 8 13 8

12. Toronto FC 7 1 2 4 8 12 5

13. Chicago Fire FC 7 1 1 5 4 11 4

14. FC Cincinnati 6 1 1 4 6 15 4

Clasificación Conferencia Oeste:

PJ G E P GF GC Pts

.1. Seattle Sounders FC 8 5 3 0 14 3 17

.2. Sporting Kansas City 8 5 1 2 15 10 16

.3. Los Ángeles Galaxy 7 5 0 2 11 11 15

.4. Colorado Rapids 7 4 1 2 12 7 13

.5. Houston Dynamo 8 3 2 3 11 12 11

.6. San Jose Earthquakes 8 3 0 5 11 12 9

.7. Portland Timbers 7 3 0 4 9 11 9

.8. Real Salt Lake 6 2 3 1 9 7 9

.9. LA Football Club 7 2 2 3 8 9 8

10. Vancouver Whitecaps 7 2 1 4 6 9 7

11. Austin FC 7 2 1 4 5 8 7

12. Minnesota United 7 2 1 4 6 11 7

13. FC Dallas 7 1 3 3 8 11 6

- Clasificación de goleadores:

. Con 7 goles: Javier Hernández (MEX, Los Angeles Galaxy).

. Con 6 goles: Raúl Ruidíaz (PER, Seattle Sounder FC).

. Con 5 goles: Jesús Medina (PAR, New York City FC), Alan Pulido (MEX, Sporting Kansas City).

. Con 4 goles: Valentín Castellanos (ARG, New York City FC), Gonzalo Higuaín (ARG, Inter Miami), Rubio Rubín (GUA, Real Salt Lake), Maximiliano Urruti (ARG, Houston Dynamo), Canden Clark (USA, New York Red Bulls) y Adam Buksa (POL, New England Revolution)

. Con 3 goles: Diego Rossi (URU, LAFC), Lucas Zelarayán (ARG, Columbus Crew), Cristian Dájome (COL, Vancouver Whitecaps), Marcelino Moreno (ARG, Atlanta United), Cristian Casseres Jr. (VEN, New York Red Bulls), Nani (POR, Orlando City SC), Brad Smith (AUS, Seattle Sounders FC), Dániel Sallói (HUN, Sporting Kansas City) y Luka Stojanovic (SRB, Chicago Fire).

- Partidos de la octava jornada:

12.06: Sporting Kansas City-Austin FC

18.06: New York Red Bulls-Nashville SC y Real Salt Lake-Vancouver Whitecaps.

19.06: Toronto FC-Orlando City SC, Columbus Crew-Chicago Fire, New York City FC-New England Revolution, FC Cincinnati-Colorado Rapids, D.C.United-Inter Miami, FC Dallas-Minnesota United, Austin FC-San Jose Earthquakes, LA Galaxy-Seattle Sounders FC, Portland Timbers-Sporting Kansas City y LAFC-Houston Dynamo.

20.06: Atlanta United-Philadelphia Union.EFE