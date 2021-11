NFL: Familia llora muerte causada por jugador de NFL

LAS VEGAS (AP) — La familia de una joven que pereció en un accidente automovilístico del que las autoridades responsabilizaron al jugador de los Raiders, Henry Ruggs III, dijo el jueves estar devastada por lo sucedido.

Ruggs conducía a 251 kilómetros (156 millas) por hora con un nivel de alcohol en la sangre dos veces mayor al límite permitido en el estado de Nevada.

Tina Tintor “vivía en Las Vegas desde que era bebé” y amaba a su golden retriever Max, de 3 años, que también murió en el vehículo de ella debido a la colisión ocurrida el martes antes del amanecer, señaló su familia en un comunicado que dio a conocer el abogado Farhan Naqvi en Las Vegas.

“La trágica pérdida de Tina ha devastado a su familia más allá del dolor que jamás podrán comprender”, según el comunicado. “La familia Tintor agradece la privacidad en su luto. Que Tina descanse en paz”.

Una amiga de toda la vida de Tina, Bojana Filipovich, dijo que estuvo con ella el martes, pasearon a Max y conversaron sobre la posibilidad de visitar Serbia. Filipovic señaló que Tintor la llevó hasta su casa en el coche antes de la colisión.

Tintor y Filipovic, ambas de 23 años e inmigrantes procedentes del país balcánico, eran amigas desde que tenían 5 años y eran vecinas en Las Vegas, declaró Filipovic al canal local Fox5 KVVU-TV.

“Estaba por conseguir la naturalización y todo iba bien”, señaló Filipovich. “Ella solía apoyarte y llamarte la atención si hacías algo malo. Quisiera poder decirle adiós y que nos veremos en la otra vida”.

Filipovic no había respondido el jueves a un mensaje telefónico de The Associated Press para que hiciera declaraciones.

Según la policía y los fiscales, el Chevrolet Corvette de Ruggs se estrelló contra la parte trasera del Toyota Rav4 de Tintor en una avenida residencial a las 3:39 de la mañana del martes. En el impacto se rompió el tanque de combustible del Rav4 y el vehículo se incendió.

El límite de velocidad en la zona es de 72 km/h (45 mph),

Ruggs y su novia, Kiara Je’nai Kilgo-Washington, resultaron heridos en el Corvette. Ambos fueron hospitalizados y Ruggs quedó fichado horas después el martes en el Centro de Detención del condado Clark en Las Vegas.

Los Raiders despidieron el martes a Ruggs, horas antes de que compareciera ante un juez en Las Vegas que le había fijado una fianza de 150.000 dólares a la espera de la presentación de cargos graves por conducir alcoholizado causando una muerte y manejar en forma irresponsable.

La prueba de alcoholemia efectuada al jugador en el hospital marcó 0,16%, señaló un fiscal.

El miércoles, en su comparecencia inicial, el jugador de 22 años y elegido en la primera ronda del draft en la NFL estuvo sentado en una silla de ruedas con un collarín cervical y guardias a los lados. No se le propuso que negociara un acuerdo con la fiscalía.

Por el momento se desconocía la magnitud de las lesiones de Ruggs III, aunque el fiscal federal del condado Clark, Steve Wolfson, dijo fuera de la corte creer que el jugador tenía una pierna lastimada.

Ruggs pagó la fianza y fue puesto en arresto domiciliario con vigilancia electrónica a la espera de su próxima audiencia judicial el 10 de noviembre.

Kilgo-Washington, de 23 años, sufrió una lesión grave en un brazo, lo que según Wolfson hará que se presente en la audiencia del 10 de noviembre un segundo cargo relacionado con manejar ebrio causando una lesión importante.