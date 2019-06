$!Niño ofrece recompensa a quien le devuelva su celular con videos de su madre fallecida

Un niño argentino ha recurrido a las redes sociales para pedir que le devuelvan su celular, después que lo olvidó en un taxi con lo más valioso para él: fotos y videos de su madre fallecida.

Gino López, de 10 años, vive con sus abuelos en el barrio de Renacimiento, en Córdoba, Argentina. Ellos se hacen cargo de él desde que su madre murió.

El niño olvidó el teléfono en un taxi y ahora está ofreciendo todos sus ahorros para recuperarlo.

“No me quiero olvidar de mi mamá porqué cuando estoy triste veo sus fotos y escucho su voz por los videos. Y yo no me quiero olvidar de su voz, ni de su cara”, dice López a sdpnoticias.com.

Según cuenta el menor de edad, extravió el celular el pasado sábado alrededor de las 11 de la noche en la calle Asunción, luego de tomar un taxi en compañía de su abuela y bajar sin el.

El niño ofrece sus ahorros, unos 600 pesos argentinos para quien lo regrese.

Durante una entrevista para el noticiario El Doce, el pequeño confesó que, si alguien se lo devuelve, le daría las gracias, le entregaría el dinero y lo abrazaría.

“Cuando la extraño veo sus videos y escuchó su voz y yo no la quiero olvidar, su voz ni nada de eso”, es parte de lo que explica el pequeño en un video.

Tras la viralización de las imágenes que conmovieron a millones de usuarios de redes sociales, David, dueño de un local de electrónica en Argentina ofreció un smartphone idéntico para quien devuelva el móvil.

En cuanto a Gino, no pierde la esperanza de encontrarlo o de por lo menos recuperar los audios y las fotos de cuando su madre lo bañaba cuando apenas era un bebé.

La madre perdió la vida en 2009 a causa de leucemia y su padre lo abandonó apenas nació.