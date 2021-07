Noruega y Chad presentan en Cannes dos visiones opuestas de las mujeres

Cannes (Francia), 9 jul (EFE).- La jornada de competición del Festival de Cannes ofreció este viernes dos visiones muy diferentes de la vida de las mujeres: 'Lingui', del chadiano Mahamat-Saleh Haroun, y 'The worst person in the world', del noruego Joachim Trier, dos películas que tuvieron una muy buena acogida.

Por un lado, 'Lingui' se adentra en los problemas de una madre soltera que descubre que su hija adolescente está embarazada y quiere abortar, algo ilegal en Chad. Por otro, una joven de 30 años, Julie, que vive en Oslo y está perdida personal y profesionalmente.

Con un comienzo más ligero y festivo y un final más profundo y dramático, Trier realiza un certero retrato generacional con el que cierra su trilogía sobre Oslo tras 'Reprise' (2006) y 'Oslo, August 31st' (2011).

En este caso, frente a los protagonistas masculinos de los dos primeros títulos, la película está centrada en una mujer, Julie, que sigue teniendo dudas hacia dónde va a encaminar su futuro. Y más aún cuando su novio, Aksel (Anders Danielsen Lie) la presiona para tener hijos.

'Es una buena descripción de una mujer de mi edad', afirmó en rueda de prensa la protagonista de la película noruega, una acertada Renate Reinsve con un notable parecido con Dakota Johnson.

A través de pequeños momentos, la protagonista evoluciona y entiende lo que realmente importa. Es simplemente un retrato del paso del tiempo, explicó el director.

Divida en 12 capítulos -más prólogo y epílogo- la película contiene elementos visuales originales, como el capítulo en el que tiempo se para, literalmente, mientras la protagonista huye de la vida con su novio.

'Hemos querido ser auténticos', no hacer una película feminista, afirmó Trier, que apuntó que lo interesante es saber que es posible 'rodar el punto de vista de una mujer en la sexualidad'.

En el caso de 'Lingui', el director ha querido trabajar en 'el contraste entre la belleza y la realidad' de N'djaména, donde viven Amina y su hija María, que sobreviven con el duro trabajo de la madre, que construye una especie de fruteros con los alambres que saca de viejos neumáticos.

Perseguida por el imán porque no acude lo suficiente a la mezquita, despreciada por todos por ser madre soltera y con un viejo vecino que quiere casarse con ella, Amina se encuentra además con el embarazo de su hija, que quiere abortar. Los 'lingui', los lazos sagrados entre mujeres, son los que le ayudan.

Con un estilo narrativo sencillo y unas buenas interpretaciones -de Achouackh Abakar Souleymane y Rihane Khalil Alio-, Haroun traza un fresco de la situación de las mujeres en su país, de cómo tienen que vivir según las reglas de la religión y de los hombres.

Todo un homenaje a las mujeres y una clara denuncia política y social, aunque el realizador rechazó hablar de política en la rueda de prensa, durante la cual se dedicó a rechazar las preguntas de los periodistas que no le interesaban. EFE

