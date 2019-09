NOTICIAS MAS IMPORTANTES DE EFE INTERNACIONAL

GUERRA COMERCIAL

China y EEUU reanudarán la próxima semana las negociaciones comerciales

Shanghái (China) (EFE).- Dos equipos de trabajo de Estados Unidos y China se reunirán la próxima semana para retomar las negociaciones comerciales que tratan de poner fin a la guerra comercial que protagonizan ambas potencias, confirmó el viceprimer ministro chino, Liu He. La agencia oficial de noticias china Xinhua informó hoy de la reunión en Pekín de Liu con el presidente del Consejo Comercial de Estados Unidos y China (USCBC), Evan Greenberg. Liu confirmó que los grupos de trabajo se reunirán la próxima semana y tendrán "discusiones serias" sobre la balanza comercial, el acceso al mercado, la protección de los inversores, entre otros asuntos.

China excluye de nuevos aranceles a la soja y a la carne de cerdo de EEUU

Shanghái (China) (EFE).- En un intento más de relajar tensiones entre China y Estados Unidos, la Comisión de Aranceles Aduaneros del país asiático anunció hoy que excluirá algunos productos agrícolas como la soja y la carne de cerdo de los aranceles adicionales a productos estadounidenses. Esta decisión llega después de que el pasado miércoles China anunciara que posponía un año -hasta septiembre de 2020- la aplicación de aranceles a 16 productos estadounidenses, cuyos gravámenes estaba previsto que entraran en vigor el próximo martes.

ONU ASAMBLEA

Presidente Maduro confirma que no asistirá a la Asamblea General de la ONU

Caracas (EFE).- El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo anoche que no asistirá a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se celebrará a finales de septiembre en Nueva York, y anunció que enviará como representantes a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y al canciller Jorge Arreaza. "Yo fui el año pasado a Nueva York, este año no voy a ir, este año me quedo con ustedes trabajando en Venezuela, bien seguro y bien tranquilo, va Delcy junto al canciller, a llevar nuestra voz, nuestra verdad, la voz de Delcy y del canciller son voces de grandes quilates conocidos en el mundo", dijo en un acto con simpatizantes.

CRISIS MIGRATORIA EEUU

EEUU comienza a aplicar normativa para denegar asilo a migrantes en frontera

Washington (EFE).- Las autoridades de EE.UU. comenzaron el jueves a aplicar la normativa del Gobierno para denegar el asilo a los indocumentados en la frontera sur que hayan pasado por México u otros países sin haber pedido allí esta protección, tras el espaldarazo a esta medida que dio el miércoles el Tribunal Supremo. "La decisión (del Supremo) significa que los demandantes de asilo que vengan a EE.UU. a través de un tercer país deben primero solicitar el asilo allí antes de que se les conceda en EE.UU", explicó a Efe la experta Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de Inmigrantes de la Escuela de Leyes de Columbia.

MÉXICO PRENSA

Asesinan en Acapulco a fotógrafo mexicano colaborador de Discovery Channel

México (EFE).- El director de fotografía mexicano Erick Castillo Sánchez, colaborador de la cadena Discovery Channel, fue asesinado el miércoles por la noche durante un aparente asalto en Acapulco, ciudad del estado de Guerrero, informaron este jueves las autoridades. Castillo Sánchez, quien pasaba unas vacaciones con su esposa en ese balneario de la costa sur de México, recibió un disparo en la cabeza junto a una tienda de la Zona Diamante del puerto, a unos dos kilómetros de donde se hospedaban. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, el pasado 1 de diciembre, han ocurrido en este país once asesinatos contra periodistas.

COLOMBIA CONFLICTO

Muere en combate jefe disidente acusado del asesinato de candidata colombiana

Bogotá (EFE).- El Ejército colombiano dio muerte este jueves a un jefe de las disidencias de las FARC identificado solo con el alias de "Alonso", que según el presidente Iván Duque fue quien ordenó el asesinato de la candidata a la Alcaldía del municipio de Suárez, Karina Garía Sierra, y de otras cinco personas. "Quiero informarle al país que hoy en una operación heroica, impecable, oportuna y contundente, el Ejército de nuestro país (...) logró asestar el golpe más importante que se le ha producido a las disidencias en el departamento del Cauca. En una operación con el nombre de 'Operación Saúl' cayó alias 'Alonso", afirmó Duque.

EEUU ELECCIONES

Biden se queda sin respuesta a la hora de defender las deportaciones de Obama

Washington (EFE).- El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden se quedó anoche sin respuesta a la hora de defender las tres millones de deportaciones de migrantes que se produjeron bajo el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), apodado "Deportador en Jefe" por activistas hispanos. En el tercer debate entre aspirantes en las primarias del Partido Demócrata a la candidatura presidencial a la Casa Blanca para las elecciones de 2020, el periodista de Univisión Jorge Ramos, de origen mexicano, formuló a Biden una dura pregunta: "¿Cometió usted un error con esos tres millones de deportaciones?". Biden intentó eludir esa disyuntiva y afirmó que Obama hizo lo mejor que pudo; pero Ramos, no se dio por satisfecho e insistió: "¿Qué piensa usted?. ¿Cometió usted un error?". "Yo era el vicepresidente de EE.UU.", intentó zanjar Joe Biden.

VENEZUELA CRISIS

Cabello acusa a Guaidó de estar vinculado con grupo criminal "Los rastrojos"

Caracas (EFE).- El presidente de la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, de estar vinculado a miembros del grupo criminal colombiano "Los Rastrojos" al mostrar unas fotografías del opositor con el que, dijo, es el "número dos" de la banda. Durante su programa "Con el mazo dando", transmitido por el canal estatal VTV el miércoles, Cabello mostró fotos de Guaidó con un supuesto "paraco" que no identificó y posteriormente con "Jhon Jairo (...) número dos de los rastrojos".

PERÚ TOLEDO

Juez de EEUU deniega por segunda vez libertad bajo fianza a Alejandro Toledo

San Francisco (EEUU) (EFE).- El juez estadounidense que lleva el caso de extradición del expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006), acusado en su país de corrupción, denegó este jueves por segunda vez que salga en libertad bajo fianza mientras dura el juicio, en una decisión que se espera que sea definitiva. El magistrado Thomas Hixson, del distrito Norte de California, desestimó así las nuevas pruebas aportadas por la defensa de Toledo y se ratificó en su decisión de finales de julio, cuando ya decretó que permaneciese en prisión al encontrar riesgo de fuga si le dejaba salir de la cárcel.

TURQUÍA PARTIDOS

Ex primer ministro turco Davutoglu anuncia su salida del gobernante AKP

Ankara (EFE).- Ahmet Davutoglu, ex primer ministro y ministro de Exteriores de Turquía, anunció este viernes que abandona el gobernante partido islamista AKP, por estar en desacuerdo con la gestión del presidente, Recep Tayyip Erdogan. "Renuncio para un nuevo comienzo", dijo Davutoglu en rueda de prensa en Ankara, donde anunció además la creación de un nuevo partido político. La tensión con el AKP llegó hasta el punto que el comité ejecutivo central de esta formación pidió a principios de septiembre su expulsión y la de otros tres miembros cercanos al ex jefe de Gobierno.

ZIMBABUE MUGABE

Mugabe será enterrado en el santuario de héroes nacionales

Harare (EFE).- El expresidente de Zimbabue Robert Mugabe será finalmente enterrado en el santuario del Acre de los Héroes, donde había propuesto el Gobierno y donde este domingo se realizará una ceremonia funeraria aunque no se sepultará el cuerpo, lo que se hará "más adelante", informó este viernes su familia. Mugabe, fallecido el pasado día 6 en Singapur a los 95 años, es considerado como un jefe entre los líderes tradicionales influyentes del país, lo que significa que el entierro real de su cuerpo probablemente se hará en privado y solo serán testigo unos pocos elegidos.

CHINA TIANANMEN

Fallece Charlie Cole, el fotógrafo de la famosa instantánea de Tiananmen

Shanghái (China) (EFE).- El fotoperiodista estadounidense Charlie Cole, autor de la histórica foto "Hombre del tanque" de la plaza de Tiananmen, falleció la pasada semana en Bali (Indonesia), informó hoy el diario independiente South China Morning Post (SCMP). Cole, de 64 años y residente en Bali desde hace 15, fue uno de los camarógrafos que tomaron fotos de la escena desde el balcón de un hotel de Pekín: él y su famosa instantánea, que dio la vuelta al mundo y se convirtió en una de las fotos más icónicas del siglo pasado, ganaron el World Press Photo de 1989. EFE