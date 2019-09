NOTICIAS MAS IMPORTANTES DE EFE INTERNACIONAL

ONU ASAMBLEA

Presidente Maduro confirma que no asistirá a la Asamblea General de la ONU

Caracas (EFE).- El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo anoche que no asistirá a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se celebrará a finales de septiembre en Nueva York, y anunció que enviará como representantes a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y al canciller Jorge Arreaza. "Yo fui el año pasado a Nueva York, este año no voy a ir, este año me quedo con ustedes trabajando en Venezuela, bien seguro y bien tranquilo, va Delcy junto al canciller, a llevar nuestra voz, nuestra verdad, la voz de Delcy y del canciller son voces de grandes quilates conocidos en el mundo", dijo en un acto con simpatizantes.

CRISIS MIGRATORIA VENEZUELA

Ministros de Ecuador discrepan sobre permiso a venezolanos en tránsito

Tulcán (Ecuador) (EFE).- Los ministerios ecuatorianos de Exteriores y del Interior no se ponen de acuerdo sobre la posibilidad de que un emigrante venezolano cruce por Ecuador en tránsito hacia otro país, lo que por el momento deja varados en Colombia a aquellos que no lograron cruzar antes del 26 de agosto. En un inusual pimpón mediático, el canciller José Valencia y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, discreparon este jueves sobre la aplicación de una medida que había despertado las esperanzas de más de un millar de venezolanos que esperan del lado colombiano de la frontera.

CRISIS MIGRATORIA EEUU

EE.UU. comienza a aplicar normativa para denegar asilo a migrantes en frontera

Washington (EFE).- Las autoridades de EE.UU. comenzaron el jueves a aplicar la normativa del Gobierno para denegar el asilo a los indocumentados en la frontera sur que hayan pasado por México u otros países sin haber pedido allí esta protección, tras el espaldarazo a esta medida que dio el miércoles el Tribunal Supremo. "La decisión (del Supremo) significa que los demandantes de asilo que vengan a EE.UU. a través de un tercer país deben primero solicitar el asilo allí antes de que se les conceda en EE.UU", explicó a Efe la experta Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de Inmigrantes de la Escuela de Leyes de Columbia.

EEUU ELECCIONES

Biden se queda sin respuesta a la hora de defender las deportaciones de Obama

Washington (EFE).- El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden se quedó anoche sin respuesta a la hora de defender las tres millones de deportaciones de migrantes que se produjeron bajo el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), apodado "Deportador en Jefe" por activistas hispanos. En el tercer debate entre aspirantes en las primarias del Partido Demócrata a la candidatura presidencial a la Casa Blanca para las elecciones de 2020, el periodista de Univisión Jorge Ramos, de origen mexicano, formuló a Biden una dura pregunta: "¿Cometió usted un error con esos tres millones de deportaciones?". Biden intentó eludir esa disyuntiva y afirmó que Obama hizo lo mejor que pudo; pero Ramos, no se dio por satisfecho e insistió: "¿Qué piensa usted?. ¿Cometió usted un error?". "Yo era el vicepresidente de EE.UU.", intentó zanjar Joe Biden.

VENEZUELA CRISIS

Cabello acusa a Guaidó de estar vinculado con grupo criminal "Los rastrojos"

Caracas (EFE).- El presidente de la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, de estar vinculado a miembros del grupo criminal colombiano "Los Rastrojos" al mostrar unas fotografías del opositor con el que, dijo, es el "número dos" de la banda. Durante su programa "Con el mazo dando", transmitido por el canal estatal VTV el miércoles, Cabello mostró fotos de Guaidó con un supuesto "paraco" que no identificó y posteriormente con "Jhon Jairo (...) número dos de los rastrojos".

PERÚ TOLEDO

Juez de EE.UU. deniega por segunda vez libertad bajo fianza a Alejandro Toledo

San Francisco (EEUU) (EFE).- El juez estadounidense que lleva el caso de extradición del expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006), acusado en su país de corrupción, denegó este jueves por segunda vez que salga en libertad bajo fianza mientras dura el juicio, en una decisión que se espera que sea definitiva. El magistrado Thomas Hixson, del distrito Norte de California, desestimó así las nuevas pruebas aportadas por la defensa de Toledo y se ratificó en su decisión de finales de julio, cuando ya decretó que permaneciese en prisión al encontrar riesgo de fuga si le dejaba salir de la cárcel.

HURACANES ATLÁNTICO

Alertan de una previsible depresión tropical que afectará Bahamas y Florida

Miami (EE.UU.) (EFE).- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. alertó el jueves de la formación de una depresión tropical sobre el noroeste de Bahamas y que se dirigirá a Florida durante el fin de semana. En un boletín emitido por la tarde, el NHC avisó de que el sistema ciclónico, el noveno que se forma en la actual temporada de huracanes en la cuenca atlántica, alcanzará hoy el noroeste de Bahamas, archipiélago que aún no se ha recuperado del devastador paso del huracán Dorian.

ARGENTINA CRISIS

Diputados argentinos aprueban texto de emergencia alimentaria y pasa a Senado

Buenos Aires (EFE).- La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves por unanimidad el proyecto de ley de Emergencia Alimentaria y Nutricional, que establece un aumento de partidas destinadas al abastecimiento de comedores y merenderos en zonas vulnerables, y envió el texto al Senado, donde deberá ser también debatido y eventualmente sancionado. La iniciativa, que había sido presentada por la oposición para paliar los efectos en la población de la grave crisis económica que vive el país, marcada por la devaluación del peso y la alta inflación, recibió 222 votos a favor y una abstención. Se supo además que los precios al consumidor en Argentina aumentaron en agosto pasado un 54,5 % respecto al mismo mes del año pasado.

SUDÁN TRANSICIÓN

El primer ministro sudanés ve avances tras reunirse con los grupos armados

Yuba (EFE).- El nuevo primer ministro de Sudán, Abdallá Hamdok, calificó de positivas las conversaciones mantenidas el jueves en Yuba con líderes de los grupos armados que operan en su país y consideró que han sentado las bases para trabajar hacia una paz sostenible. "Creo que estos encuentros proporcionaron un ambiente sano y serio para poner fin a la guerra y construir una paz sostenible para nuestro país", afirmó Hamdok en declaraciones a Efe tras la ronda de diálogo en la capital sursudanesa.

GUERRA COMERCIAL

China y EE.UU. reanudarán la próxima semana las negociaciones comerciales

Shanghái (China) (EFE).- Dos equipos de trabajo de Estados Unidos y China se reunirán la próxima semana para retomar las negociaciones comerciales que tratan de poner fin a la guerra comercial que protagonizan ambas potencias, confirmó el viceprimer ministro chino, Liu He. La agencia oficial de noticias china Xinhua informó de la reunión en Pekín de Liu con el presidente del Consejo Comercial de Estados Unidos y China (USCBC), Evan Greenberg. En este encuentro, Liu confirmó que los grupos de trabajo de ambas partes se reunirán la próxima semana y tendrán "discusiones serias" sobre la balanza comercial, el acceso al mercado, la protección de los inversores y otros temas de preocupación común.

FMI ECONOMÍA

FMI advierte que aranceles empiezan a "ralentizar" dinamismo economía global

Washington (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó este jueves de que la guerra comercial entre EE.UU. y China ha pasado de ser una amenaza a "ralentizar" el dinamismo de la economía global, que evoluciona a un ritmo "relativamente lento". "En el pasado dijimos que las tensiones comerciales constituían una amenaza; lo que decimos ahora es que no son solo una amenaza, sino que están comenzando a ralentizar el dinamismo de la economía mundial", señaló el portavoz del FMI, Gerry Rice, en una rueda de prensa en la sede del Fondo en Washington.

UE BCE

El BCE aprueba un paquete de estímulos porque el debilitamiento es serio

Fráncfort (Alemania) (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) ha aprobado un paquete de fuertes estímulos monetarios para apoyar la economía porque el debilitamiento que atraviesa la zona del euro es más serio de lo que se pensaba. El presidente del BCE, Mario Draghi, dijo en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno que la información disponible desde finales de agosto "indica un debilitamiento de la economía de la zona del euro más largo", la persistencia de riesgos a la baja para el crecimiento y una inflación débil por el debilitamiento del comercio internacional y las incertidumbres, que afectan especialmente al sector manufacturero.

TÚNEZ PRESIDENCIALES

Candidato favorito inicia una huelga de hambre para exigir su derecho al voto

Túnez (EFE).- El magnate populista y candidato favorito a la presidencia de Túnez, Nabil Karoui, en prisión preventiva desde el pasado 23 de agosto por un presunto delito de corrupción, inició el miércoles una huelga de hambre para reclamar su derecho al voto, informó este jueves a Efe su abogado, Nézih Souei. Karoui al parecer lidera varias encuestas de intención de voto realizadas por organismos extranjeros pese a que la ley electoral tunecina lo impide.

MÉXICO PRENSA

Asesinan en Acapulco a fotógrafo mexicano colaborador de Discovery Channel

México (EFE).- El director de fotografía mexicano Erick Castillo Sánchez, colaborador de la cadena Discovery Channel, fue asesinado el miércoles por la noche durante un aparente asalto en Acapulco, ciudad del estado de Guerrero, informaron este jueves las autoridades. Castillo Sánchez, quien pasaba unas vacaciones con su esposa en ese balneario de la costa sur de México, recibió un disparo en la cabeza junto a una tienda de la Zona Diamante del puerto, a unos dos kilómetros de donde se hospedaban. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, el pasado 1 de diciembre, han ocurrido en este país once asesinatos contra periodistas.

EFE