Nuevo artículo señala que titular de eléctrica mexicana ocultó 12 empresas

México, 24 sep (EFE).- El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mexicana, Manuel Bartlett, ocultó sus vínculos con 12 empresas en su declaración de bienes, informaron este martes medios locales.

Según reportó el diario El Universal, de 2001 a 2017, la familia Bartlett constituyó 10 sociedades, cinco de ellas encabezadas por la pareja del titular de la CFE, Julia Abdala Lemus; cinco por su hijo León Manuel Bartlett y, antes de eso, en el año 2000, Barlett participó directamente en las otras dos empresas restantes.

La ocultación de estas compañías en la declaración patrimonial -obligatoria para formar parte del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador- se suma a los bienes inmuebles a nombre de sus familiares por los cuales la Secretaría de la Función Pública ya abrió una investigación a raíz de un reciente reportaje del periodista Carlos Loret de Mola.

Los señalamientos de este martes forman parte de un reportaje más extenso realizado por la periodista Arelí Quintero, el cual será presentado completo la tarde de este martes durante el programa de radio de Loret de Mola en W Radio.

El pasado 11 de septiembre Bartlett negó haber escondido propiedades millonarias en su declaración patrimonial y recibió el apoyo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien descartó su destitución.

'El reportaje que usted menciona es falso, se me atribuyen unas propiedades que no son mías', dijo Bartlett en rueda de prensa al ser cuestionado sobre la investigación del periodista Loret de Mola, que señala que el funcionario posee 25 propiedades que no están reflejadas en su declaración.

De acuerdo con este reportaje, el presidente de la CFE habría adquirido 23 casas y dos terrenos por un valor de 800 millones de pesos (unos 41 millones de dólares) a través de familiares, empresas y prestanombres o testaferros.

'No existe ninguna prueba de que yo haya escondido estas cantidades inverosímiles', se defendió Bartlett, quien se declaró víctima de una 'falsedad total'.

El funcionario alegó que lleva 'toda una vida de servicio en el Gobierno mexicano' y que durante todo este tiempo jamás se le ha acusado de corrupción, a pesar de haber manejado 'muchos recursos' en distintos cargos de la Administración.

Bartlett explicó que ha entregado a la Secretaría de la Función Pública información sobre cómo se ha constituido su patrimonio durante los últimos cinco años. EFE