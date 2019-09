NY Times pidió ayuda a Irlanda para rescatar a reportero

NUEVA YORK (AP) — The New York Times reveló el martes que pidió la ayuda del gobierno irlandés para rescatar a un reportero en peligro de ser arrestado en Egipto hace dos años porque consideró que el gobierno del presidente Donald Trump no le ayudaría.

El editor del Times A.G. Sulzberger dio a conocer el incidente durante un discurso en la Universidad Brown y en una columna de opinión. Sulzberger criticó a Trump por alentar un 'ataque mundial contra los periodistas y el periodismo' y dijo que es tiempo de que Estados Unidos vuelva a defender el derecho de libertad de prensa.

La Casa Blanca no hizo ningún comentario por el momento.

En agosto de 2017, un funcionario del gobierno estadounidense se comunicó con el diario y le alertó que Declan Walsh, su reportero con sede en Egipto, iba a ser arrestado, dijo Sulzberger. La revista del Times acababa de publicar un artículo de Walsh sobre Giulio Regini, un estudiante italiano hallado muerto en El Cairo y punto de disputa entre Italia y Egipto sobre si el gobierno egipcio estuvo involucrado.

El funcionario estadounidense que se comunicó con el diario actuó bajo la creencia de que el gobierno de Trump dejaría pasar las cosas y no ayudaría al periodista, dijo Sulzberger. Al funcionario le preocupaba ser castigado por alertar al Times sobre el asunto.

Walsh, un ciudadano irlandés, tuiteó que llamó a la oficina de prensa del gobierno estadounidense en El Cairo al ser alertado y fue referido a la embajada irlandesa. En menos de una hora, un diplomático irlandés lo llevó en auto al aeropuerto y Walsh partió a Europa. Posteriormente regresó a trabajar en Egipto.

'Le debo las gracias atrasadas a (un) diplomático irlandés que se apresuró en ayudarme en una situación difícil', dijo el periodista. 'Él fue genial, rápido y valiente'. También dijo que estaba agradecido con el funcionario estadounidense que activó la voz de alarma.