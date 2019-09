NY Times pidió ayuda a Irlanda para rescatar a reportero

NUEVA YORK (AP) — The New York Times reveló el martes que pidió la ayuda del gobierno irlandés para rescatar a un reportero en peligro de ser arrestado en Egipto hace dos años porque consideró que el gobierno del presidente Donald Trump no le ayudaría.

El editor del Times A.G. Sulzberger dio a conocer el incidente durante un discurso en la Universidad Brown y en una columna de opinión. Sulzberger dijo que un funcionario del gobierno estadounidense alertó al diario que Egipto planeaba detener a Declan Walsh.

El funcionario dijo que el gobierno de Trump tenía la intención de dejar que el arresto se llevara a cabo. Al funcionario le preocupaba ser castigado solo por alertar al Times sobre el asunto.

El diario pidió entonces ayuda a Irlanda, país de origen de Walsh, y uno de los diplomáticos de ese país ayudó al reportero a salir de Egipto.