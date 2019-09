Ofrecen 1.300 dólares por ver 13 películas de Stephen King antes de Halloween

Los Ángeles (EE.UU.), 19 sep (EFE).- Un concurso ofrece en Estados Unidos un premio de 1.300 dólares a la persona que vea trece películas basadas en novelas del escritor Stephen King antes de Halloween, incluidas "Creepshow", la cinta original de "It" o su versión moderna, "The Shining" y "Children of the Corn".

La plataforma de contenidos audiovisuales USDish lanzó el reto esta semana, justo cuando la película "It Chapter Two" triunfa en la taquilla de los cines de todo el mundo, y exige como único requisito que el candidato elegido comparta su experiencia.

"¿Cinéfilo? ¿Miedoso? ¿Adicto a la adrenalina? ¿Todas las anteriores? Este trabajo no es para los débiles de corazón, pero podría ser para ti. El candidato ideal tiene que estar lo suficientemente atento a los detalles para rastrear su experiencia", indican las bases del concurso en su página web.

No se exige ningún nivel de estudios o ámbito profesional determinado y tampoco se verificarán antecedentes, sin embargo los solicitantes deben residir en EE.UU. y ser mayores de 18 años.

Para participar, las personas interesadas tendrán que convencer al jurado de que son "la víctima perfecta" para el reto.

A cambio, el afortunado -o valiente- recibirá un equipo completo para ver las 13 cintas, que incluye una linterna, una manta, palomitas de maíz, dulces y productos inspirados en el universo de Stephen King.

El fanático, o fanática, también utilizará un aparato conocido como FitBit para rastrear su ritmo cardíaco durante las escenas intensas.

De entre las más de 40 adaptaciones cinematográficas de la obra de Stephen King, la organización del concurso ha seleccionado: "Carrie" (original o nueva versión), "Children of the Corn", "Christine", "Creepshow", "Cujo", "Dreamcatcher", "It" (original o nueva versión), "The Mist", "Pet Sematary", (original o nueva versión), "Salem's Lot", "The Shining", "Thinner" y "Misery".

"También queremos saber todo sobre tu experiencia. Seguirás tu ritmo cardíaco, nos informarás de quién se unió a los sustos. Nos contarás lo que pensaste antes de ver ciertas películas y si tus sentimientos cambiaron después de completarlas", agregan las bases.

En un documento de trabajo, el concursante deberá registrar sus horas de sueño, si es que puede dormir bien, y los detalles de sus pesadillas o pensamientos más terroríficos.

A cambio de todo eso tendrá 1.300 dólares en su bolsillo y muchas horas de terror a sus espaldas. EFE