OIM: Unos 5.360 desplazados por el ataque yihadista en el norte de Mozambique

Maputo, 31 mar (EFE).- Unas 5.360 personas se han visto ya desplazadas por el ataque yihadista iniciado el pasado día 24 en la ciudad costera de Palma, en el norte de Mozambique, informó hoy la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.

'A 30 de marzo de 2021, se había registrado un número estimado de 5.360 desplazados internos que llegaban a pie, autobús, barco y aire desde Palma a cuatro distritos' de la provincia de Cabo Delgado, donde está la urbe atacada, afirmó la OIM en un comunicado.

Entre esas personas, la ONG Save The Children identificó 'a menos de veinte menores no acompañados, lo cual es una buena noticia, si bien hay que tener en cuenta que aún no han llegado muchas personas en general', aseguró hoy desde Maputo por teléfono a Efe el director de la organización para Mozambique, Chance Briggs.

'Los niños no nos están explicando mucho de momento, no están dando muchas descripciones de la violencia, pero en todos ellos está claro el elemento del miedo que han pasado', aseguró Briggs.

Su ONG tiene equipos en el puerto y el aeropuerto de la ciudad costera de Pemba, capital de Cabo Delgado, para rastrear a menores no acompañados que lleguen 'antes de que otras personas puedan engañarlos o raptarlos'.

Save the Children relató cómo un niño de 12 años llegó solo a Pemba tras dejar en Palma a su familia, que no quería marcharse, y huir en uno de los pequeños barcos de pescadores que algunos ciudadanos usaron para abandonar la zona atacada.

Los desplazados siguen llegando a los distritos sureños de la castigada provincia de Cabo Delgado -Nangade, Mueda, Montepuez y Pemba- después de recorrer a pie los al menos 175 kilómetros que los separan de estas localidades o mediante barcos particulares y comerciales que se han acercado a la costa de la zona atacada.

La violencia ha ido vaciando el distrito de Palma durante los últimos años, desde el inicio en 2017 de la insurgencia del grupo yihadista Al Shabab en Cabo Delgado, que ha desplazado ya a cerca de 700.000 personas de sus hogares y ha causado miles de muertos.

Según la ONU, más de 110.000 ciudadanos vivían en el distrito de Palma, del que es capital la urbe homónima, incluidos más de 67.000 residentes y 43.600 personas que buscaron refugio en la ciudad tras ser desplazadas de otras partes de Cabo Delgado por la violencia.

UN BEBÉ HERIDO Y MADRES HAMBRIENTAS

Tras el ataque, cientos de personas de Palma lograron refugiarse en la península de Afungi, situada a pocos kilómetros de la ciudad, en las instalaciones de la petrolera francesa Total, una zona protegida por su equipo de seguridad el Ejército mozambiqueño.

Allí fue donde aterrizaron los equipos de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) este lunes y comprobaron que los desplazados llegan 'en estado de shock y aterrorizados' además de 'hambrientos y deshidratados', según relató hoy la coordinadora de emergencias de la organización en el país, Sylvie Kaczmarczyk.

'Hemos visto desde personas con heridas leves o moderadas, a desplazados en estado crítico con lesiones graves que ponen en riesgo su vida', aseguró Kaczmarczyk en un comunicado.

Entre los casos atendidos por MSF, se encontraban un bebé con una herida de bala en la pierna, mujeres embarazadas 'en condiciones terribles' o madres en estado de conmoción 'que no habían comido nada desde hacía horas, por lo que no podían alimentar a sus bebés'.

El Ejército de Mozambique admitió ayer que sigue sin controlar la ciudad de Palma y, según informó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la situación continúa siendo 'tensa' y hay 'combates y enfrentamientos esporádicos'.

Palma es una urbe próxima a proyectos millonarios gasísticos, uno de los principales en manos de Total, que decidió suspender las operaciones que planeaba reanudar esta semana en la zona.

La crisis humanitaria en Mozambique va en aumento mientras los yihadistas queman pueblos enteros, decapitan a personas, incluidos menores, y cometen otros crímenes, según advirtió la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el pasado 22 de marzo. EFE