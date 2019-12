Los Ángeles (EE.UU.), 9 dic (EFE).- 'Dolemite is my Name', 'Jojo Rabbit', 'Knives Out', 'Once Upon a Time in Hollywood' y 'Rocketman' son las candidatas a la mejor película de comedia o musical en la 77 edición de los Globos de Oro, anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). EFE