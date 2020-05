Ortega carga contra Trump por amenazar a China con aranceles y le llama Atila

Managua, 30 abr (EFE).- El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, cargó este jueves contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, por amenazar a China con aranceles, y lo comparó con Atila, el rey de los hunos.

Durante un discurso transmitido por cadena obligada de radio y televisión en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, el líder sandinista también criticó el sistema de salud estadounidense y acusó a Trump de convertir los centros de detenciones de inmigrantes en un 'campo de concentración' en medio de la pandemia del coronavirus.

'No tienen nada que envidiarle a los campos de concentración de Adolf Hitler' en Alemania, lanzó el gobernante nicaragüense, quien reapareció en público tras 15 días de ausencia.

Según Ortega, que da la cara por segunda vez en los últimos 49 días, los inmigrantes permanecen 'apiñados' en las cárceles de EE.UU. 'y ya sienten que tienen la enfermedad' del COVID-19, y tampoco se les está 'respetando los derechos humanos'.

RECALIENTA GUERRA COMERCIAL

En su discurso, acusó a Estados Unidos de estar lanzando 'golpes por todos lados', incluyendo a China, país con el que está 'abriendo y recalentando la guerra comercial'.

Trump amenazó este jueves con imponer nuevos aranceles a las importaciones de China, país al que el mandatario culpa por la pandemia.

A juicio de Ortega, el mandatario estadounidense 'está buscando a última hora como encubrir lo que salió a luz con esta pandemia, y es que esa nación poderosa, con tanto recursos, quedó desnuda en cuanto a sus enormes deficiencias en materia de salud'.

'No hay camas. No hay respiradores. No hay mascarillas. Locura mortal' en Estados Unidos, señaló.

Para el líder sandinista, el gobierno estadounidense 'son los bárbaros en la época moderna' y Trump 'es Atila destruyendo el mundo'.

'No se da cuenta que está destruyendo a esa gran nación y no hay nada eterno', apuntó.

CRITICA SANCIONES A SU FAMILIA

Para Ortega, tendrán que darse cambios en Estados Unidos, que este año celebra elecciones, y lo ideal es que sea un Gobierno que de un paso adelante y asuma un liderazgo, 'respetando a todas las naciones' y suspendiendo las sanciones contra terceros países.

En ese sentido, criticó nuevamente a Estados Unidos por sancionar a altos cargos de su Gobierno, incluyendo a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y a dos de sus hijos, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano desde abril de 2018.

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a la vicepresidenta Murillo; así como a su consuegro Francisco Díaz y jefe de la Policía Nacional; y a Laureano y Rafael Ortega Murillo, dos de los hijos de la pareja presidencial.

El 20 de diciembre de 2018 Trump firmó la 'Nica Act' que impone sanciones individuales a miembros del Gobierno de Ortega, además de limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales como los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un intento de 'golpe de Estado'.EFE