Ortega: 'Necesitaba ese disparo de salida'

Doha, 30 sep (EFE).- El español Orlando Ortega, clasificado para las semifinales de 110 m vallas de los Mundiales con la mejor marca de los participantes (13.15), confesó que necesitaba 'ese disparo de salida' para disipar la ansiedad previa a su entrada en competición.

'Me he sentido muy bien. He notado que es una pista bastante rápida. Salí a dar lo mejor de mi, aprovechar esta primera carrera para saber cómo estaba, porque estaba un poco ansioso de empezar a competir. Necesitaba ese disparo de salida', comentó el habanero.

Ortega considera que fue 'una carrera fenomenal' y ahora, hasta el miércoles, en que se disputan las semifinales y la final, se propone -dijo- 'estar tranquilo, relajarme, mantener la forma y el miércoles espero seguir dando espectáculo como hoy.

Lamentó la descalificación de uno de sus más duros rivales, el estadounidense Daniel Roberts: 'Aquí un mínimo error te cuesta caro, una descalificación. Lo lamento mucho por él, porque es un gran competidor y una excelente persona, lo conozco personalmente, pero nosotros intentaremos seguir enfocados en nuestro trabajo'.

'Hay otros atletas como (el jamaicano Omar) McLeod -campeón olímpico y mundial- o (el estadounidense Grant) Holloway, que lo van a dar todo en la final', señaló.

Compañero de habitación de Adrián Ben, que se ha clasificado para la final de 800 metros, Ortega señaló que 'es un gran chaval y un excelente atleta'. 'Estoy muy contento por él y espero que en la final saque un gran resultado. Ya ha logrado un hito muy importante para el atletismo español, de estar en una final después de tanto tiempo, y ahora que lo disfrute'.

Por la calle nueve, Ortega fue el más rápido en la salida (140 milésimas) y también en la meta (13.15). Su marca adquiere mayor relevancia por haber sido conseguida con viento contrario (-0,5). EFE