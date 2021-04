$!Osaka y Halep libran 1ra ronda del Abierto de Madrid

MADRID (AP) — La japonesa y segunda preclasificada Naomi Osaka regresó a las canchas de arcilla el viernes para derrotar 7-5, 6-2 a su compatriota Misaki Doi en la primera ronda del Abierto de Madrid.

Por su parte, la rumana Simona Halep, tercera preclasificada y ganadora de este torneo en 2016 y 2017, doblegó 6-0, 7-5 a la española Sara Sorribes Tormo.

Osaka resistió un sólido inicio de partido de Doi al conectar seis aces y rompiéndole el servicio cinco veces.

Una lesión de pierna impidió a Osaka competir en este tipo de superficies la temporada pasada, y su última participación en un torneo en canchas de arcilla en sencillos fue en Roland Garros en 2019. En la Copa Federación, jugó y perdió representando a Japón frente a Sorribes Tormo en febrero de 2020.

Osaka dijo haberse sentido mejor en esta superficie.

“Cuando jugué en arcilla ese año, no me sentí cómoda en lo absoluto”, declaró Osaka. “Los dos partidos que perdí , fue más por cuestión mental que física. Es decir, no me sentía incómoda al deslizarme ni me sentí tan cansada. Por lo que me siento en verdad emocionada de recuperar esa mentalidad y empezar a sentirme más cómoda en la arcilla”.

Osaka, la campeona del U.S. Open y el Abierto de Australia, se medirá en la segunda ronda a la checa Karolina Muchova, que venció 6-1, 6-3 a la china Qiang Wang.

La griega Maria Sakkari se recuperó de un primer set de pesadilla y tras perder los primeros siete games del encuentro se llevó un triunfo de 0-6, 6-1, 6-4 sobre la estadounidense Amanda Anisimova.

La rusa Daria Kasatkina requirió tres match points para apuntarse una victoria de 4-6, 6-4, 7-6 (1) ante la rumana Irina-Camelia Begu.

La bielorrusa y quinta preclasificada Aryna Sabalenka derrotó 6-1, 6-2 a la rusa Vera Zvonareva. Por su parte, la checa y sexta preclasificada Karolina Pliskova remontó para eliminar a la estadounidense Cori Gauff 5-7, 6-3, 6-2.

El duelo de estadounidenses, Jennifer Brady superó 6-2, 6-4 a Venus Williams, a quien le rompió seis veces el servicio.

Victoria Azarenka, Jennifer Brady, Elise Mertens, Saisai Zheng y Jessica Pegula también avanzaron.

Las actividades en la rama masculina iniciarán el domingo.