Otra demanda a Boy Scouts por abuso sexual, en Arkansas

LITTLE ROCK, Arkansas, EE.UU. (AP) — La organización Boy Scouts of America enfrenta otra demanda legal en una oleada de litigios por acusaciones de abusos sexuales cometidos hace décadas.

El periódico Arkansas Democrat Gazette publicó que dos hombres presentaron el miércoles una demanda legal en una corte federal de Little Rock en la que acusan a la organización de ocultar 'negligencia y fraude”.

Los demandantes afirman que sufrieron abuso sexual durante viajes de escultismo en Arkansas realizados en 1979 y 1980, cuando tenían entre nueve y 11 años, de parte de un líder de los Boy Scouts considerado 'inelegible' para participar como voluntario en actividades con niños dado que dos años antes había enfrentado una acusación por abuso sexual en Georgia. The Associated Press no suele identificar a quienes se dicen víctimas de agresiones sexuales.

La demanda señala que la organización Boy Scouts no reportó al líder a la policía en ninguno de los dos estados. El guía es identificado por su nombre pero no figura entre los demandados.

A través de un comunicado emitido el sábado, la organización Boy Scouts ofreció disculpas a “todo aquel que haya sido lastimado durante su periodo en el escultismo” y se dijo indignada por la gente que “aprovechó nuestro programa para abusar de niños inocentes”.

El grupo no abordó acusaciones específicas planteadas en la demanda, pero reconoció “que hubo en algunos momentos en la historia de nuestra organización en los que los casos no fueron atendidos de manera consistente con nuestro compromiso de proteger a los chicos exploradores”.