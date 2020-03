Palmarés de la 70 edición del festival de cine de Berlín, la Berlinale

Berlín, 29 feb (EFE).- La 70 edición de la Berlinale llegó este sábado a su fin con el reparto del Oro de Oro y restantes premios del festival entre las 18 películas de su sección oficial a concurso.

Esta es la lista de los principales galardones, tanto oficiales, del jurado presidido por el actor británico Jeremy Irons, como de los llamados jurados independientes paralelos.

Oso de Oro: 'There is no Evil' ('Sheytan vojud Nadarad'), de Mohammad Rasoulof (Alemania, Irán)

Gran Premio del Jurado:'Never Rarely Sometimes Always', de Elizza Hittman (EEUU)

Oso de Plata a la mejor dirección: Hong Sangsoo, por 'The Woman Who Ran' ('Domangchin Yeoja').

Oso de Plata a la mejor actriz: Paula Beer, por 'Undine'' (Alemania)

Oso de Plata al mejor actor: Elio Germano, por 'Volevo Nascondermi' (Italia)

Oso de Plata al mejor guión: 'Favolacce', de Fabio y Damiano D'Innocenzo (Italia)

Oso de Plata a la contribución artística:'DAU/Natasha', de Ilya Khrzhanovsky y Jekaterina Oertel (Alemania, Ucrania, Reino Unido, Rusia)

Oso de Plata especial de la 70 edición: 'Effacer l'historique', de Benoït Delépine y Gustave Kervern (Bélgica, Francia)

Mejor filme de la sección 'Encounters': 'The Works and Days', de C.W. Winter y Anders Edström (EEUU, Suecia, Japón, Reino Unido)

Premio del Jurado de la sección 'Encounters': 'The Trouble with Being Born', de Sandra Wollner (Austria, Alemania)

Mejor dirección de la sección 'Encounters': Cristi Puiu por 'Malmkrog' (Rumanía, Serbia, Suiza, Suecia)

Mención especial de la sección 'Encounters': 'Isabella', de Matías Piñeiro (Argentina)

Mejor Documental: 'Irradiés', Rithy Panh (Francia, Camboya)

Premio a la Mejor Ópera Prima: 'Los conductos', de Camino Restrepo (Colombia, Francia)

Oso de Oro al mejor cortometraje: 'T', Keiha Rae Witherspoon (EEUU)

Oso de Plata del Jurado al cortometraje: 'Filipiñana', de Rafael Manuel (Filipinas, Reino Unido).

Premio del Jurado Sección Generation 14Plus: 'Meu nome é Bagdá', de Caru Alves de Souza.

Oso de Cristal al mejor cortometraje de Generation: 'El nombre del hijo', de Martina Matzkin (Argentina)

Gran Premio del Jurado Internacional Generation KPlus: 'Los lobos', de Samuel Kishi Leopo (México)

Premio Amnistía Internacional: 'Weolcome to Chechnya', de David France (Rusia)

Premio del Jurado Ecuménico: 'There is no Evil', de Mohammad Rasoulof (Alemania, Irán)

Premio de los Lectores de 'Der Tagesspiegel': 'Chico ventana también quisiera tener un submarino', de Álex Piperno (Uruguay)

Premio de la Crítica Internacional, FIPRESCI, en la sección oficial: 'Undine', de Chistian Petzold (Alemania).

Premio de la Crítica Internacional, FIPRESCI, en la sección 'Encounters': 'A metamorfose dos pássaros', de Catarina Vasconcelos (Portugal)

Premio Teddy al cine LGTB, mejor largometraje: 'Futur Drei', de Faraz Shariat (Alemania)

Premio Teddy al cine LGTB, mejor cortometraje: 'Ensayo de una despedida', de Agustina Comedi (Argentina). EFE