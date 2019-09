Pantallas khoser, drones y subterráneos

Alfonso Bauluz

Tel Aviv, 27 sep (EFE).- Si hay un fracaso mundialmente reconocido es la restricción del tiempo de exposición a las pantallas de los adolescentes. No se conoce ningún caso exitoso.

Ni siquiera con los 'Kosher smart phones', con los que la comunidades ultraortodoxas judías tratan de evitar que los jóvenes se conecten y salgan descarriados del rebaño.

Así lo percibe el general retirado Meil Elran, experto en relación Ejército-sociedad, que ilustra de este modo la igualitaria pasión de los jóvenes de todo el planeta por todo tipo de pantallas.

La controversia en Israel por aquellos miembros ultraortodoxos en edad militar, un 10 por ciento del total, que no prestan el servicio obligatorio de dos a tres años, so pretexto de su dedicación a la lectura de textos sagrados, incomoda a sus coetáneos que si lo hacen.

Subraya que pueden ser caracterizados como 'la parte más débil (de la sociedad), pobres en su mayoría'.

Sus limitaciones, también formativas, acaban por afectar 'a la capacidad económica del país', no sólo las militares ya que 'no trabajan y no sirven' en el Ejército.

Y como explica este investigador senior del Instituto Nacional de Estudios de Seguridad (INES) israelí ese es uno de los fundamentos del Estado judío.

Ese en el que su seguridad prima, sobre todo desde la fundación dirigida por David Ben Gurion.

El considerado como padre de la patria -expone- tuvo claro que defender el nuevo país implicaba prioridades en la asignación de recursos humanos y financieros.

Un mecanismo igualitario en su opinión que ha probado -proclama- su capacidad como elevador social, fuente de oportunidades y herramienta formativa de la población.

Y aunque han sido los acuerdos políticos con la representación parlamentaria ortodoxa los que han contribuido a facilitar la vía de escape frente a esa obligación militar mediante el manejo de los excedentes de cupo en la recluta forzosa, el ritmo de disminución en la leva plantea el dilema de adoptar el modelo profesional.

Ese que ha sido seguido por la mayoría de los países occidentales, aunque ya existe algún caso de retorno al mecanismo de leva, como en Suecia.

Este general retirado no lo respalda pues considera que la calidad del recluta disminuye y el carácter igualitario desaparece.

No obstante, admite que esta cuestión existencial de la nación cobrará fuerza irremediablemente en los próximos años por ese descenso del porcentaje de participación social, por el que ya solo van al servicio militar obligatorio el 50 por ciento de los conscriptos.

Por citar otro ejemplo, la minoría árabe que representa en torno al 20 por ciento de la población no está obligada a servir en las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) y es ínfimo el volumen de alistamiento voluntario, que sólo se da entre la minoría drusa.

El manejo de las minorías en un Estado de naturaleza judía se pone a prueba estos días con la aportación árabe a la formación de mayorías parlamentarias que den estabilidad al Gobierno.

Que dejen de percibirse como ciudadanos de segunda categoría es la meta de quienes comprueban con tanta frecuencia la discriminación, pero la animosidad de las poblaciones vecinas pesa, explica el periodista Khaleb Abu Toameh, árabe israelí que reclama ese respeto.

Meil Elran que asistió a las conversaciones de paz de Camp David afirma que entonces era mucho mayor el enconamiento, apenas cinco años después de la guerra del Yom Kippur en 1973.

Aquel intento de invasión coordinada entre Siria y Egipto -por el norte y por el sur- tuvo en los carros de combate su protagonista fallido.

Hoy, como entonces, la superioridad aérea es decisiva, pero los misiles y los drones aparecen como los elementos desequilibrantes y la utilización de redes de túneles por Hizbulá en El Líbano forma parte de la estrategia de la que los analistas militares israelíes denominan ya 'la guerra del norte'.

Vietnam también tuvo ese tipo de guerra, en la que milagrosamente el comandante estadounidense William Westmoreland siempre veía luz al final del túnel.

Ahora la luz es la de las pantallas, que mantienen absortos a los jóvenes, reclutados o no.

'Este es considerado el enemigo número 1 de los religiosos ultra ortodoxos, ironiza Elran con su móvil en la mano, al tiempo que desafía a su audiencia: ¿Alguien cree que se puede parar? Ellos también saben que no pueden detenerlo'. EFE