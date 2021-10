Pau Gasol seguirá vinculado al deporte como miembro del COI y como empresario

Madrid, 19 oct (EFE).- Pau Gasol, exjugador español de baloncesto, ganador de dos anillos de la NBA con los Lakers de Los Ángeles, desveló este martes algunos de sus proyectos, vinculados al deporte, tras anunciar su retirada de la competición hace dos semanas.

En un texto publicado a través de la red social Linkedin, Gasol detalla algunas de sus nuevas facetas, como la de miembro de la Comisión de Atletas del COI y del Consejo Asesor del Deporte Español.

'Quiero trabajar para defender los intereses de los deportistas y asegurar un futuro prometedor para el deporte, ya sea profesional o amateur. Son muchos los retos que se plantean en este ámbito y quiero aportar mi conocimiento para generar cambios positivos', señaló.

También detalló su labor trabajando con la infancia: 'Me inquieta el futuro de la infancia, motivo por el cual mi hermano Marc y yo fundamos en 2013 la Gasol Foundation, que trabaja en la promoción de hábitos saludables con el fin de erradicar la obesidad infantil. En esa línea, espero seguir desarrollando mi papel como Global Champion para la nutrición y el fin de la obesidad infantil con UNICEF'.

También estará vinculado a algunas empresas: 'Quiero desarrollar mi faceta de inversor, embajador y asesor estratégico de organizaciones vinculadas al ámbito del deporte y el bienestar. En la actualidad, ya estoy trabajando con algunas empresas cuya filosofía comparto, como es el caso de Therabody, Overtime o BetterUp. Seguiré explorando oportunidades para ayudar a este perfil de empresas a crecer y aportar valor a la sociedad'.

'Ahora los equipos en los que juego son otros, y las metas ya no son los campeonatos, sino otras no de menor envergadura. Me siento afortunado por tener la oportunidad de seguir sumando y devolver a la sociedad lo que me ha dado', añade.

Gasol detalla en su publicación lo vivido durante los últimos días: 'El pasado 5 de octubre fue un día muy emotivo y especial para mí. No me fue fácil pronunciar las palabras definitivas, pero por suerte estaba arropado por un montón de rostros queridos y conocidos que han formado parte de mi vida a lo largo de todos estos años'.

'Echaré de menos ese estilo de vida tan particular del atleta de élite. En mi caso, como jugador de una liga tan competitiva y dinámica como es la NBA, me he acostumbrado a estar permanentemente en movimiento entre un sitio y otro, a viajar constantemente y a adaptarme a los cambios. La estabilidad es un bien raro en la vida de un jugador de la NBA, la capacidad de adaptación ha sido clave para mantenerme en la élite durante tantos años', afirma. EFE

