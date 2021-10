Paulina Rubio confía en otros 50 años de vida para 'liberarse de ataduras'

Ivonne Malaver

Miami, 29 oct (EFE).- Paulina Rubio dice a Efe que sus próximos cincuenta años de vida serán 'sin ataduras' de personas negativas y se mostró emocionada de la gira que prepara para 2022, que define como una 'competencia brutal' con otra 'cantante mexicana', un detalle que se le se le escapó durante la entrevista.

Tras presentar este jueves en Miami su nuevo sencillo 'Yo Soy', la llamada Chica Dorada, que llegó este 2022 a los 50 años, manifiesta que al ser una persona 'súper positiva' espera vivir hasta los 100 y hacerlo sin las 'preconcepciones' de los que nacen en el seno de una familia mexicana.

'Mis próximos 50 años quiero dedicarme a romper los moldes que me heredaron, para ser mejor, para liberarme de las ataduras y para poder crear mi propia experiencia', asegura la cantante, empresaria y actriz.

Matiza que se quitó ya las ataduras 'de las personas que me hacen mal, que no son positivas'.

La intérprete cuenta que gracias a un 'crecimiento espiritual' se ha liberado y ha tenido la oportunidad de educar a sus hijos Andrea Nicolás y Eros creando nuevas experiencias 'sin esas ataduras ni cadenas que por generaciones se han heredado'.

'He logrado quitarme muchísimas cadenas, que son sicológicas y que también son heredadas, y no son personales', explica.

GIRA, A LO DIVA MEXICANA

La cantante está entusiasmada especialmente con el proyecto de la gira para mediados de abril próximo, de la que adelantó será 'como un ring de boxeo' y se le escapó decir que sería con otra mexicana, aunque después lo quiso dejar en suspenso.

'Mucha competencia, mucha controversia de letras, de líricas, de canciones cruzadas, son ochentas, noventas, son muchas canciones para este encuentro, que va a ser brutal', detalla.

Será al estilo 'diva mexicana con otra mexicana', asegura, para enseguida agregar arrepentida: 'o con otra nacionalidad. Ya se me chispoteó (salió)'.

Paralelo a la gira, la cantante manifiesta que trabaja en varios proyectos a la vez, entre ellos un nuevo disco, que por ahora no tiene fecha de lanzamiento.

Sobre la nueva canción, de corte autobiográfico, la mexicana dijo que era una especie de puente a una Paulina más 'auténtica'.

'La defino como un cambio de piel, como si fuera una serpiente y dejo la piel y enseño mis vísceras', dice sobre 'Yo soy'.

El tema, que desafía con frases como 'No debo nada a nadie', 'Yo soy lo que quiero ser' y 'A mí nadie me gobierna', fue producido por el colombiano Andrés Castro, ganador de dos premios Grammy y 13 premios Grammy Latino.

'Este manifiesto era un homenaje para el momento que viví y para homenajear a la mujeres, que creo que somos el centro de la familia y algunas veces no somos bien tratadas', señala la cantante, cuya ruptura con el español Nicolás Vallejo-Nájera, mejor conocido como Colate, ha sido la comidilla para los medios de prensa.

DISCOGRAFÍA CAMALEÓNICA

Para la Chica Dorada, mantenerse vigente durante cuatro décadas en la vida artística ha sido un trabajo de 'reinventarse' continuamente y lidiar con el 'ojo público' desde niña.

'Me crié con mi papá escuchando los Beatles, los Rolling Stones, 'Chente' Fernández, Los Panchos, Paquita la del Barrio', cuenta la exintegrante de la banda juvenil Timbiriche.

En ese sentido, indica que sus gustos por la música 'son extensos y muy abiertos, y eso me ha dado la oportunidad para reinventarme cada vez que lo necesito para ser feliz en la música'.

Subraya que si ve con lupa su trayectoria musical, ha sido 'muy camaleónica, muy ecléctica'.

La cantante, que se consolidó a nivel mundial con 'Paulina' (2000) o 'Pau-Latina' (2004), dice además que ha sido 'difícil' crecer en el ojo público, que ha sido 'muy juzgada' por lo que dice y por lo que hace.

Sin embargo, señala que más que una 'desventaja', le ha ayudado a darse cuenta que no puede permitir que pensamientos o decisiones heredadas 'manejen o me hagan cambiar mis decisiones del día de hoy'.

'No porque sea una persona pública voy a dejar de sentir, no porque esté en el ojo público voy a dejar de ser vulnerable', agrega.

En ese sentido se ha propuesto 'entretener sin ser juzgada' y dejar ver que también es vulnerable.

'Hoy a través de la pandemia me he dejado ver vulnerable porque es algo que necesitaba mi espíritu para sobrevivir', enfatiza.

Para Paulina Rubio, que reside en Miami, la presentación de 'Yo soy' ante un pequeño grupo de seguidores y prensa tras el receso de estos eventos por la pandemia era algo que necesitaba.

'Este encuentro íntimo me llena, me hacía falta', dijo tras cantar el nuevo tema, como también, a petición del público, 'Yo no soy esa mujer', uno de sus éxitos con dos décadas de historia.

'La música ha sido siempre mi salvadora y es la medicina del alma, estoy lista para los próximos conciertos', expresó la Chica Dorada. EFE

