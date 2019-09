Peleteiro: 'Si Yuli bate el récord del mundo no me va a sorprender'

Doha, 27 sep (EFE).- Ana Peleteiro, plusmarquista española de triple salto y campeona de Europa en sala, considera que la venezolana Yulimar Rojas, su compañera de entrenamientos, 'está intratable' y afirma que no le sorprendería que en los Mundiales de Doha batiera el récord del mundo.

'Desde luego, si lo bate a mí no me va a sorprender. Estoy preparada para que ocurra, cosa que a las demás puede que no les ocurra, y no me va a suspender el concurso, pero nadie es más que nadie y yo no soy menos que nadie', declaró la saltadora gallega.

Se considera 'en muy buena forma', pese a un 'problemilla físico en el isquio' que achaca a la inusual duración de esta temporada, por las fechas tan tardías de los Mundiales de Doha.

'No estamos acostumbrados a doce meses seguidos trabajando, pero la dificultad me hace más fuerte. Puede que sea algo de origen nervioso. No competí en Andújar (donde Yulimar hizo la segunda mejor marca de la historia, 15,41) por si acaso. Es la acumulación de trabajo en tres temporadas de entrenamiento muy duro', explicó.

Sin embargo, afronta el Mundial con optimismo: 'Estoy bien ahora mismo, cada día mejor, entrenando igual que cuando gané en Glasgow (Europeo en pista cubierta, en marzo pasado) y el calor me ayuda'. EFE