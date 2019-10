$!Pentágono advierte a los aliados en contra de utilizar las redes 5G de Huawei

El jefe del Pentágono también criticó las iniciativas en el ámbito de la Defensa que ha puesto en marcha la Unión Europea (UE), que según el club comunitario no pretenden competir, sino complementar a la OTAN.

'Como he aconsejado a nuestros aliados de la OTAN, si Huawei se convierte en el proveedor, va a menoscabar de manera grave nuestra capacidad de compartir inteligencia, nuestra capacidad de interactuar militarmente, porque simplemente no podemos confiar en esas redes', declaró Esper durante una conferencia organizada por el centro de estudios German Marshall Fund en Bruselas.

'Hay muchas preocupaciones por parte de Estados Unidos y otros socios que no pertenecen a la UE sobre la dirección de la PESCO', comentó, y denunció que las empresas estadounidenses que producen material militar no puedan participar en ese plan.

En ese sentido, instó a los aliados europeos a no creer que las preocupaciones estadounidenses 'sobre la expansión económica y militar china sean exageradas o irrelevantes para su seguridad nacional'.

No obstante, solo las filiales de empresas de terceros países que estén asentadas en territorio de la UE podrán participar en el Fondo Europeo de Defensa.

De todas formas, admitió que Estados Unidos también está actualizando su arsenal nuclear e instó a los socios europeos a hacer lo mismo.

'Es crítico modernizar, no porque queramos un conflicto nuclear, nadie lo quiere, sino porque ha disuadido y mantenido la paz desde la II Guerra Mundial en términos de un conflicto entre grandes potencias', apuntó el político.

Esper criticó, asimismo, 'el comportamiento maligno' de Irán, pero dijo que Washington no 'persigue el conflicto' con Teherán porque 'no sería bueno para nadie', aunque pidió al país persa no 'confundir la moderación de Estados Unidos con debilidad'.

Por otra parte, el secretario de Defensa estadounidense llamó a los miembros de la OTAN a cumplir con el compromiso de destinar el 2 % del PIB al gasto militar en 2024.

Por el momento, solo ocho miembros han alcanzado esa cifra.

'Solo la mitad de aliados está en camino para alcanzar este nivel en gasto de Defensa. Les felicitó por cumplir su obligación a tiempo. Pero una serie de otros miembros de la OTAN, desafortunadamente, se están quedando cortos', expuso, e instó a todos los aliados que no tengan aún elaborado un plan para llegar al 2 % a finalizarlo. Mark Esper,