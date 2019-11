Periodistas de Nicaragua exigen a Ortega el respeto al derecho de informar

Managua, 31 oct (EFE).- La Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) exigió este jueves al Gobierno del presidente Daniel Ortega que respete el derecho a informar, luego de que un grupo de policías agredió a varios reporteros, uno de los cuales resultó con un brazo roto.

'Como organización gremial, no podemos callar ante el abuso cometido por las autoridades, exigimos el respeto al derecho de informar', indicó la APN, conformada por periodistas no oficialistas, en un pronunciamiento.

La agresión de los policías a varios reporteros ocurrió ayer miércoles durante una protesta contra Ortega, en el interior de un centro comercial privado, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua.

Como resultado de la agresión, el periodista del Canal 12 de televisión, Armando Amaya, resultó con una fractura en su brazo izquierdo, al ser derribado por un agente.

'Nosotros los comunicadores no somos políticos, yo resulté afectado producto de una patada que el oficial me dio para interrumpirme el paso, caí y se me rompió el brazo', dijo Amaya, al denunciar el caso ante la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

'La APN condena la agresión que fueran víctimas por parte de la Policía sandinista, los periodistas', sostuvo la APN.

Este mismo jueves la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ancnudh) informó de su 'condena a la agresión de la Policía', e hizo 'un llamado a las autoridades para respetar y garantizar efectivamente la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, de acuerdo con las obligaciones internacionales'.

Antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había expresado su condena, y llamado 'al Estado a investigar con diligencia este ataque a la libertad de prensa y garantizar el trabajo periodístico'.

'Acá hay una violación sistemática a los derechos humanos, acá en Nicaragua ejercer el periodismo cada día se ha convertido en una profesión de alto riesgo', dijo Wilmer Benavides, otro de los periodistas agredidos.

Según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre abril de 2018 y agosto de 2019 se registraron al menos 1.080 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, confiscaciones, amenazas y asesinato, entre otras, y la muerte del periodista Ángel Gahona.

El gremio periodístico ha denunciado la confiscación de varios medios de comunicación escritos y televisivos, además de consentir la quema de al menos una radioemisora y agresiones contra otras, así como propiciar la desaparición de varios periódicos.

Actualmente, la Policía de Nicaragua mantiene una estricta prohibición de cualquier expresión de rechazo hacia Ortega, a pesar de que la medida contradice la Constitución, según los juristas locales.

Nicaragua vive una crisis que, desde el estallido contra Ortega en abril de 2018, ha dejado al menos 328 muertos en un año y medio, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala al Gobierno de Nicaragua de cometer crímenes 'de lesa humanidad' en el marco de la crisis. EFE