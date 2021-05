Periodistas piden a la UE más apoyo para aumentar independencia de los medios

Bruselas, 3 may (EFE).- Varios periodistas europeos y eurodiputados manifestaron este lunes la necesidad de aumentar el apoyo financiero y legislativo por parte de la Unión Europea a los medios de comunicación, con el objetivo de asegurar su independencia editorial.

El seminario, organizado por el Parlamento Europeo con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, reunió a periodistas que han sido perseguidos por su labor informativa, junto a eurodiputados, para compartir experiencias y debatir sobre las principales amenazas a las que se enfrenta el periodismo en la actualidad.

'Todas las iniciativas legislativas que el Parlamento Europeo inicie deberían proteger nuestra categoría y actividades profesionales', reclamó la periodista italiana Federica Angeli, amenazada durante años por su investigación sobre las mafias gitanas de Roma.

Según ella, si la Unión Europea no apoya a los periodistas, 'demasiados colegas seguirán creyendo que trabajar para encontrar la verdad e intentar que este mundo sea un poco más justo no merece la pena'.

En ese sentido, la eurodiputada neerlandesa de 'Renew' Sophia In 'T Veld reconoció que en los últimos tiempos 'hay que pagar un precio muy alto por el periodismo valiente, y, sin embargo, es la piedra angular de la democracia'.

Así, In 'T Veld señaló que la Comisión Europea es 'reacia' a sancionar a los gobiernos de los Estados miembros que atenten contra las libertades de los periodistas, como es el caso de Hungría.

'He estado trabajando como periodista los últimos 20 años, y realmente no he podido ver actos concretos de la Unión Europea para dirigir al Gobierno húngaro en la dirección correcta', denunció la periodista Veronika Munk, fundadora del medio húngaro 'Telex', que funciona de manera independiente gracias a una campaña de 'crowdfunding' (financiación colectiva).

In 'T Veld coincidió en la necesidad de 'presionar' a la Comisión Europea para que utilice las herramientas con las que cuenta para 'poder cortar la financiación europea a ciertos gobiernos' y así impedir que sigan viviendo en un 'espacio de impunidad'.

MÁS FINANCIACIÓN E INSTUCIONES RESPONSABLES

Munk también subrayó que una solución para hacer la esfera mediática más plural es que la UE permita la posibilidad de solicitar subvenciones para proyectos periodísticos críticos e independientes, lo cual 'crearía nuevos proyectos y facilitaría la vida de los medios, ya existentes, críticos e independientes'.

Además, la eurodiputada In 'T Veld sugirió una legislación europea 'mayor' sobre transparencia, así como la posible prohibición de concentraciones de medios de comunicación, idea con la que coincidieron el resto de intervinientes.

El periodista búlgaro Nikolay Staykov, por su parte, incidió en la necesidad de hacer que las instituciones sean 'más responsables y funcionen mejor', como solución sostenible a largo plazo.

Con ello coincidió el europarlamentario popular David Casa, quien afirmó que 'la vanguardia de la lucha por la libertad de prensa' ha de estar en la cuestión de la mejora de las instituciones.

'En muchos países donde tenemos los problemas más graves de libertad de prensa también hay instituciones que funcionan muy mal y falta de independencia del poder judicial', argumentó.

COMPROMISO DEL PARLAMENTO EUROPEO

La diputada y vicepresidenta del Parlamento Europeo, Heidi Hautala, aseguró que el pluralismo de los medios de comunicación 'siempre ha estado en el radar del Parlamento Europeo' y que los medios de comunicación 'libres, críticos y abiertos son la piedra angular de cualquier democracia sólida'.

Tras escuchar las experiencias de los periodistas, Hautala añadió que estas son reflejo de 'la importancia del derecho de acceso público a la información', lo cual, dijo, 'siempre tiene que estar en el centro de la libertad de prensa', a la vez que advirtió de que 'el tiempo se está acabando'. EFE

rrv/cat/si

