Peter Moore, dos cafés y el fichaje de Van Dijk antes de una 'Champions'

Madrid, 25 sep (EFE).- 'Iba con un café en cada mano y me crucé con una persona que me gritó: en lugar de comprar cafés deberías comprar al puñetero Van Dijk. Así que allí estaba con el humor ácido de Liverpool'.

La anécdota, que acabó con el fichaje del defensor neerlandés Virgil Van Dijk poco después, en diciembre de 2017, la contó este miércoles en Madrid el director ejecutivo del Liverpool, Peter Moore, en una conferencia en el foro 'World Football Summit' sobre el significado del título del himno del equipo inglés, el famoso 'You'll never walk alone' (Nunca caminarás solo).

Con la ayuda del exjugador y ahora comentarista de televisión Michael Robinson, Moore aseguró que 'el Liverpool tiene una esencia especial', es un club con un sentimiento que significa 'algo más que ganar o perder', del que es seguidor desde niño aunque al incorporarse a su equipo directivo, en junio de 2017 -Van Dijk fichó en diciembre de ese año- tuvo que dejar de lado su faceta de 'fan'.

'Desde que jugaba y era fan del Liverpool el himno no estaba compuesto. Ahora tengo que dejar de lado la pasión, cuando estoy en el palco en los partidos existe un protocolo, y no puedo levantarme y aplaudir y no puedo gritar ni reírme en la cara de otros'.

Protocolos aparte y acostumbrado a relacionarse con el público ya en su anterior etapa profesional en compañías creadoras de videojuegos deportivos, Moore hizo patente su sensibilidad con los seguidores del actual campeón de Europa.

'Yo actúo como intermediario entre el club y los 700 millones de aficionados y para mí es un placer. Hace muchos años que no ganamos la Premier pero no perdemos aficionados. Hay gente que no tiene nada más que un club de fútbol y es muy importante dar un tanto por ciento de mi vida para dar a esa gente esa Copa y el valor de esa Copa', señaló.

Para Moore, la clave del Liverpool actual es 'que no tiene dueño' y que los administradores 'construyen la estrategia a largo plazo para poder tener ingresos e invertir capital para la plantilla', un grupo que comanda el alemán Jürgen Klopp, 'uno de los seres humanos mas completos' que dice haber conocido.

'Es el mejor entrenador del mundo, lo ha dicho la FIFA. Es un hombre de mundo, cosmopolita y con una psicología capaz de elevar a los jugadores después de la noche horrible de Kiev -al perder la final de la 'Champions' de 2018 con el Real Madrid-. Él es capaz de mantener la motivación de todo el equipo. Incluso cuando has perdido te convence de que va a salir', tal y como salió un año después, la noche del pasado 1 de junio en Madrid. EFE