Phoebe Waller-Bridge y Bill Hader, mejores intérpretes de comedia en los Emmy

Los Ángeles (EE.UU.), 22 sep (EFE).- La británica Phoebe Waller-Bridge por "Fleabag" y el estadounidense Bill Hader por "Barry" fueron hoy coronados como mejor actriz y mejor actor de una comedia, respectivamente, en la 71 edición de los Emmy, que se está celebrando hoy en Los Ángeles (EE.UU.).

Waller-Bridge, una de las grandes sensaciones del año por la surrealista y rompedora comedia "Fleabag", dio la sorpresa hoy al imponerse en una categoría en la que figuraba como gran favorita Julia Louis-Dreyfus, que había ganado seis Emmy anteriormente por su papel de la ambiciosa pero torpe política Selina Meyer en "Veep".

Louis-Dreyfus tiene el récord de Emmy para un mismo intérprete por un mismo papel, pero no pudo lograr el séptimo premio por la última temporada de "Veep".

También estaban nominadas en este apartado Christina Applegate ("Dead to Me"), Natasha Lyonne ("Russian Doll"), Catherine O'Hara ("Schitt's Creek") y Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel"), la ganadora del año pasado en este apartado.

Visiblemente nerviosa y emocionada ante un premio que dijo inesperado, Waller-Bridge dio las gracias por estar simplemente "nominada con estas increíbles actrices".

Asimismo, la artista inglesa agradeció a todo el equipo que ha hecho posible "Fleabag".

Se trata del segundo Emmy en esta noche para Waller-Bridge, que anteriormente había logrado el reconocimiento al mejor guion también por "Fleabag".

Por su parte, Bill Hader se apuntó su segundo Emmy consecutivo al mejor intérprete masculino de una comedia por su papel de un asesino a sueldo metido a actor de "Barry".

Hader se impuso en esta categoría a Michael Douglas ("The Kominsky Method"), Eugene Levy ("Schitt's Creek"), Don Cheadle ("Black Monday"), Anthony Anderson ("Black-ish") y Ted Danson ("The Good Place").

El protagonista de "Barry" dedicó su estatuilla al cocreador junto a él de esta serie, Alec Berg, y aseguró que no sabe dónde estaría en el mundo del espectáculo sin la ayuda y el trabajo de su compañero.

La 71 edición de los Emmy se está celebrando hoy en el Teatro Microsoft de Los Ángeles por medio de una gala que, siguiendo la estela de los Óscar, no cuenta con maestro de ceremonias. EFE